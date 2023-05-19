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天生好命？農曆4個月份出生的女人命格好

▲女人,照鏡子,保養,化妝。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲4個月份出生的女人好命又富貴。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

有些女人似乎出生就好命，不是小時候就被家裡面的人當公主，就是長大後靠自己的努力，據《靈匣網》分析，這個月份出生的女人命格都比較好。

農曆一月

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一月是一年中的第一個月份，這個月份出生的女人越是在貧困環境中出生長大，就越能夠磨練心智。心智好了，後天的富貴福報也將更多。如果是出生在這個月份的女人還未富貴起來，這代表時機還未到，或磨練還不夠。只要繼續磨練自身，提高各方面的能力，相信在合適的時機一定能一飛沖天，大富大貴。

農曆三月

出生在農曆三月的女人，其恆心、耐力、精明能幹的程度，在女人之中是數一數二的。她們過日子可以做到精打細算，然而在老公這項投資上卻從不吝嗇花費。她們大多願意用自己的財富來幫助老公打通事業上的障礙，幫夫運很強，因此後期能夠坐享夫妻共同財產帶來的紅利回饋。當然了，她們挑老公的眼光也絕對精明獨到，才能選到值得投資的好老公。

農曆五月

五月份出生的女人，即使不是富貴人家出生的千金名媛，卻也頗懂得如何好好生活，一生逍遙快活，自在灑脫。最重要的是，這些女人不會因此被寵壞而變得霸道嬌氣，她們豁達而大方，熱情又包容。只要多投入些努力，她們還可以變得更好，能在事業方面經營得有聲有色。 

農曆十月

農曆十月出生的女人，正好是立冬時節，小雪紛飛。她們大多情緒穩定，溫和堅韌，謙卑有禮，尊長愛幼，穩定持家。所謂「娶妻要娶賢」，說的就是她們。能娶到這樣的女子，多是家族之幸。這類旺家旺夫的女人，自然能將生活越過越幸福，越過越寬綽。

農曆十一月

十一月份出生的女人大多屬於富貴人家的千金或是名媛、少婦，一生逍遙快樂，自由自在，不愁吃穿。最重要的是，這些女人不會因此被寵壞而變得霸道嬌氣，她們生性善良，溫柔好強且具有上進心，是一個真正有屬于自己的事業、思想，完全獨立的新時代女性。這樣的女性自己的努力只會讓她們自己錦上添花，變得更好。

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