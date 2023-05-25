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雙寶發燒「一堆症狀」卻快篩陰　醫3分鐘揪元兇

▲▼快篩。（圖／記者林悅翻攝）

▲新冠快篩。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／台北報導

新冠疫情升溫，流感也還沒結束！小兒科醫師陳信宏分享一對小兄弟有發燒等許多症狀，做新冠快篩都是陰性，後來進行流感快篩，3分鐘後答案揭曉，都是感染「A型流感」。

陳信宏近日在臉書說，23日有家長帶一對兄弟來看診，哥哥燒4天，弟弟燒2天，有咳嗽、流鼻水、痰很厚；很多家長強調，在家做新冠快篩2次，都是一條線，可是吃藥都還是燒退燒退。

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陳信宏立刻幫小朋友做了流感快篩與腺病毒快篩， 3分鐘後，答案立刻揭曉，兄弟倆都感染「A型流感」。

▼近期疫情又升溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

陳信宏提醒，A型流感如果沒有給予抗病毒藥，有可能引發肺炎、腦膜炎、中耳炎，只有檢驗出來，儘速投予正確藥物，才能夠對症治療；確定診斷，可以及早跟家人、同學與親朋好友做隔離，避免大家都被感染。

疾病管制署公布上周類流感就診達到7.2萬人次，較前一周上升5.2%；另上周新增2例流感死亡個案、18例流感併發重症，其中年紀最小僅2歲。疾管署預期，流感疫情將持續到6月，故再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件延長到6月底止。

由於目前流感與新冠在社區中共同流行，若民眾有類流感症狀，除可先用COVID-19家用快篩檢測外，如有危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件。倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

另新冠疫情已進入第四波，疾管署公布上周平均每日新增204例COVID-19本土個案（併發症），創3月輕症免通報新制統計以來新高。疾管署發言人曾淑慧表示，以中重症率約1%計算，估計上周每天確診約2萬例。根據疫情中心預測，這波疫情到6月下旬才會達高峰，後續會密切觀察疫情趨勢。

▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▲▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▼疾管署呼籲，民眾積極接種新冠疫苗。（圖／疾管署提供）

▲▼疾管署呼籲民眾積極接種新冠疫苗。（圖／疾管署提供）

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