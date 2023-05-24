他確診5次！　醫：真正天選之人

▲王韋力遇到有小朋友確診5次。（圖／翻攝「威力醫師的育兒週記-王韋力 」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠疫情升溫，小兒科醫師王韋力分享一名小朋友確診5次，「也可以稱得上是『真正的天選之人』吧！大家身邊也有類似的天選之人嗎？」

「這才是真正的天選之人？」王韋力在臉書說，最近新冠疫情似乎又加溫，每天居家快篩兩條線的病人越來越多，之前才在討論可能沒有所謂的「天選之人」，病毒遲早都可能會找上你？

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▼新冠疫情升溫，自我防護不可少。（圖／疾管署提供）



王韋力表示，23日遇到一個小病人，這次在家快篩又是兩條線，家長說這是他從疫情大爆發以來，第5次得到新冠病毒！算算時間，幾乎每3、4個月就得一次啊！所以孩子也一直沒機會打疫苗。

王韋力指出，雖然說有些人比較不容易得，也有些人已經得了2、3次，但是這位被病毒選上5次的小朋友，也可以稱得上是「真正的天選之人」吧！大家身邊也有類似的天選之人嗎？

第四波新冠疫情升溫，疾病管制署23日公布上周平均每日新增204例COVID-19本土個案（併發症），創3月輕症免通報新制統計以來新高。疾管署發言人曾淑慧表示，以中重症率約1%計算，估計上周每天確診約2萬例。根據疫情中心預測，這波疫情到6月下旬才會達高峰，後續會密切觀察疫情趨勢。

▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）

▼疾管署呼籲，民眾積極接種新冠疫苗。（圖／疾管署提供）

