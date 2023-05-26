武漢出現罕見「鏡面人」寶寶　百萬分之一機率「內臟左右相反」

▲武漢一名孕媽媽近日產下百萬分之一機率才會出現的「鏡面人」寶寶。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

武漢一間醫院近日接生一名罕見的「鏡面人」寶寶，這名寶寶的心臟、脾臟位於身體右側，肝臟則位於左側，與一般人的臟器位置相反。經過5天的照護，寶寶父親昨（25）日抱著小男嬰和妻子順利出院，同時向醫護團隊的悉心照料表示感謝，這才讓這名百萬分之一機率才會出現的「鏡面寶寶」被外界知曉。

▲鏡面人的內臟位置與一般人剛好相反。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，中南醫院婦兒醫院產前診斷中心段潔醫師介紹，一般來說，「鏡面人」的生理功能與正常人一樣，對健康與生活都沒有太大影響，「但部分合併其它臟器結構異常或者基因疾病者，可能伴有相應症狀，產前發現可以盡早進行相關檢查以了解可能的預後。」

25歲的鏡面人寶寶母親小雯（化名）是在武漢大學中南醫院婦兒醫院產檢時，在醫生檢查胎兒內臟結構和形態時發現，胎兒的心臟、肝臟、脾臟、膽等位置剛好與一般胎兒相反，彷彿正常臟器的鏡像，因此判定胎兒是個「鏡面寶寶」。

得知消息後，小雯和先生起初很擔心，為了能不能留下寶寶而煩惱。幸好，醫師在產前透過詳細的超音波結構檢查、羊膜穿刺和基因染色體檢測，都排除胎兒心臟或染色體等功能異常的情況，讓小雯和先生對產期增加不少信心。

在醫師建議下，為更好地保障小雯和孩子的平安，經過家屬同意後，決定在20日進行剖腹產，小雯也順利產下一名男嬰，母子均安。中南醫院婦兒醫院產科主任醫師陳慧君強調，如果寶寶有像「鏡面人」這樣特殊的生理結構，在醫院就診時一定要第一時間告知醫生，以免發生誤診、漏診從而延誤治療。