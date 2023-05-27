葛來儀發推特打臉柯文哲　「我從未說過」柯最能跟中美溝通

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

華府兩岸專家葛來儀（Bonnie Glaser）日前表示，相較國民黨的侯友宜不熟悉，北京可能傾向支持曾往來過的民眾黨主席柯文哲。柯受訪時則表示，他解讀葛來儀的說法是指「柯文哲是最能跟中美兩邊溝通的人。」葛來儀26日發推特批評，柯文哲並沒有說實話，「我說的是北京支持他，我並沒有說我支持他，我也沒有說他是唯一能恢復跟北京溝通的人」。

華府智庫「布魯金斯研究所」25日邀集數位專家舉辦論壇，分析台海相關局勢，葛來儀在會中分析台灣大選情勢，她表示，民進黨候選人賴清德過去的台獨主張自然會讓中國緊張，而北京對國民黨的侯友宜不熟悉，可能把他跟前總統李登輝連結，因此傾向支持曾往來過（雙城論壇）的柯文哲。

但有媒體以「葛來儀傾向支持柯文哲」為題報導。柯文哲則表示，他自己解讀葛來儀的說法，在所有候選人中，柯文哲是最能跟中美兩邊溝通的人。

對此，葛來儀在推特發文表示，柯文哲並未說實話，「我說的是北京支持他，我並沒有說我支持他，我也沒有說他是唯一能恢復跟北京溝通的人。中央社準確報導我所說的話，整個公開活動的內容都公佈在布魯金斯的網站上。」

對於有媒體以「葛來儀傾向支持柯文哲」為題報導，葛來儀則批評，毫無道理，「這是有意扭曲我的話。我說的是北京偏好柯文哲。請聽訪談環節的錄音。我知道中央社準確報導我的言論。柯並不誠實。」