剛上完摩鐵！BMW男酒駕自撞「害死女友還落跑」　法官重判

▲台中黃姓男子和女友上摩鐵喝酒後，隨即載女友酒駕自撞路旁燈桿，導致女友身亡。（圖／民眾提供）

記者郭玗潔／台中報導

台中黃姓男子開著白色BMW休旅和吳姓女友上摩鐵，兩人退房前喝了啤酒和威士忌，黃酒駕載女友回家，超速行經中科路路口時，突失控猛力自撞路旁燈桿，2人受傷送醫，未料黃男到院後竟丟下女友落跑，而吳女經搶救後不幸傷重不治，黃男隔日凌晨才投案，被檢警依公共危險等罪起訴。台中地院審結，將黃男依酒駕致人於死罪，判處有4年徒刑。

水電包商黃男(46歲)於去年5月1日晚間7時許，駕駛白色BMW休旅載吳姓女友到摩鐵休息2小時，並飲用啤酒和威士忌後，再開車載女友離開。黃行經貿七路行駛中科路內側車道，左轉中科路往黎明路方向時，竟超速以時速80公里轉彎，失控自撞中科路旁路燈桿，導致女友被撞到骨折、大量出血。此時正好有名蔡姓騎士經過，打電話報案並叫救護車，但吳女經急救仍不治身亡。

離譜的是，同樣受傷的黃男也和女友一同搭救護車到醫院，但才剛到院就逕自離開，將女友丟包，直到隔天凌晨3時才到警局投案，發現其酒測值0.51毫克，詢問黃為何落跑，他則供稱「因為太緊張」。檢方依公共危險等罪起訴黃男。

法官審理認為，黃男曾有酒駕前科，卻未能記取教訓，再度肇事而導致吳女死亡，考量他犯後坦承犯行，有意願調解，但因金額談不攏，而未能和被害人家屬和解，依犯駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上因而致人於死罪，處有4年徒刑，全案還可上訴。