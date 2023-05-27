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男搭韓亞客機突開艙門！疑因「收分手信」想跳機　眾人衝上前拉回

記者閔文昱／綜合報導 

南韓韓亞航空一架客機26日載著194名乘客自濟州島起飛，降落大邱機場前卻有一名男乘客打開逃生門，導致9人呼吸困難，落地後送醫治療，男子則已被警方逮捕。對此，嫁到韓國的台灣部落客「台灣妞韓國媳」透露，這名男子疑似是因收到女友的分手通知，才會想不開，企圖開飛機門跳機。

根據《韓聯社》，韓亞航空編號OZ8124客機26日上午自濟州機場出發，當地中午12時45分即將降落大邱機場前，竟發生艙門在空中打開的意外，造成10餘名乘客出現呼吸困難症狀，飛機維持艙門打開的狀況下安全降落後，其中9人送醫治療，目前皆已出院。

▲▼韓亞航空班機半空中機艙門突然打開。（圖／翻攝自韓媒）

▲韓亞航空班機半空中機艙門突然打開。（圖／翻攝自韓媒）

有乘客事後證實，一名坐在艙門附近的30多歲男子在飛機著陸前約10分鐘，突然打開艙門想要往下跳，空服員見狀後請求附近男性幫忙，男子才被眾人拉回機艙內，但他直到飛機落地前都一直企圖往下跳。

「台灣妞韓國媳」26日晚間在臉書發文指出，該名男子為大邱人，先前為了女友到濟州島定居，但因最近收到女友的分手通知，才會搭機從濟州島回大邱，並在過程中拉緊急裝置（非常口），企圖跳機。她也感嘆，「我說，最近是不是被女友分手就要到超商嘶吼，或是要開飛機門，年輕人分手都很激烈耶。」

▲▼ 韓亞航空客機艙門在空中打開，一名男乘客被捕。（圖／路透）

▲一名30多歲男乘客被捕。（圖／路透）

韓國媳補充，該名男子體型壯碩，由於是坐在艙門附近，空服員會在行前針對該區座位乘客進行如何開安全門的教育，已便在發生緊急情況時該區乘客能順利協助他人逃生，因此男子才會熟知開艙門步驟，且在事發時飛機正要降落，空服員已經各自就位綁好安全帶，因此才會來不及阻止男子打開艙門。

韓聯社指出，飛機降落後，大邱警察廳立即以違反航空法嫌疑，逮捕這名試圖強行開啟機艙出入門的30多歲男性乘客，目前正與國土交通部進行調查，以釐清事件詳細經過。

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