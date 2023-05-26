韓亞驚魂！男開逃生門想跳機　他目睹「乘客一個個昏倒」以為空難

▲ 30多歲男性乘客強行打開艙門，涉嫌違反航空法被捕。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓韓亞航空一架客機26日載著194名乘客自濟州島起飛，降落大邱機場前卻有一名男乘客打開逃生門，導致9人呼吸困難，落地後送醫治療。有人目睹坐在逃生門附近的乘客一個接一個昏倒，當下還以為飛機爆炸，事後受訪時仍心有餘悸。

根據《韓聯社》，韓亞航空編號OZ8124客機26日上午自濟州機場出發，當地中午12時45分即將降落大邱機場前，竟發生艙門在空中打開的意外，造成10餘名乘客出現呼吸困難症狀，飛機維持艙門打開的狀況下安全降落後，其中9人送醫治療，目前皆已出院。

一名44歲乘客A事後受訪時以顫抖的聲音說道，「機艙左側中間的門在著陸約10分鐘前打開，伴隨一聲爆炸般的巨響。因為內外壓力落差，看起來像冷氣和風扇的位置瞬間爆出粉塵，導致機艙內一片霧茫茫」，「還以為飛機發生爆炸，想著會不會就這樣死於空難」。

他回憶，「坐在艙門那邊的人看起來一個接一個昏倒，空服員用機內廣播詢問乘客中是否有醫療工作者，人們跑來跑去，簡直一片混亂。」還有乘客提到，「門突然打開後耳朵痛得像被撕裂一樣」，因強風灌進機艙內，乘客上半身都向後倒，四處傳出痛苦叫聲。

▲ 逃生門在飛行中被強行打開。（圖／路透）

坐在艙門附近的一名30多歲男性乘客事後承認，曾經「觸動緊急出口拉桿」。飛機降落後，大邱警方隨即依違反航空法嫌疑逮捕這名男子，目前正與國土交通部合力調查。

A乘客也目睹這名男子試圖打開艙門當下，「一名身分不明的男性突然打開艙門，想要往下跳。空服員請求男性幫忙，附近的人都衝上前去，一起把那名男子拉回機艙內」，但他直到飛機落地前都一直企圖往下跳。46歲文姓乘客也證實，降落後曾看見空服員和多名乘客在逃生門附近合力緊抓一名男子。

男子被捕至今保持緘默，警方相關人士說明，預計向空服員等目擊者了解案情，以調查其犯案動機。

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