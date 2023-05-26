小黃讓行人卻遭客運追撞！只賠維修卻沒營業損失　律師說話了　　

記者唐詠絮／彰化報導

一名蔡姓計程車駕駛，去年11月才買新車，今年3月，行經彰化市中正與光復路口，遇到2民眾要過馬路，停下禮讓，卻遭到後方的台中客運追撞，造成後車廂多處損傷，維修費用高達7萬多元，期間也沒有收入，但客運只願意理賠維修費用、若要賠償營運損失，則是維修費打折，讓蔡先生直呼也太不合理。

▲小黃遭到公車追撞後車廂凹陷。（圖／民眾提供）

彰化分局民生派出所副所長邱重興表示，今年3月22日下午4點多該輛計程車行經中正路與光復路口時，見行人欲通過人行穿越道，減速、停讓行人優先通行 ，該輛公司未注意車前狀況，自後方追撞該輛計程車，造成該起交通事故，所幸未有人員受傷。

▲小黃駕駛停車在路口禮讓行人優先通行。（圖／民眾提供）

蔡先生說，他駕駛計程車行經彰化市中正與光復路口時，看到前方有4輛車與2民眾爭道，於是停下車禮讓行人優先通行，此時在後方的台中客運司機就從後方追撞，「碰」的一聲，後車廂凹陷。

「真的無法置信！」蔡先生說，當下客運司機有下車，說願意負責賠償，但要等到全部肇責下來，保險公司才會理賠，但客運公司要負全部肇責，車子維修期間無法營運，依據台中市駕駛人同業公會規定，一天約1800元計算。

▲小黃遭到公車追撞。（圖／民眾提供）

蔡先生指出，車子要修理時，客運公司也沒事先知會，「營業損失不賠」，如果要賠償營運損失，車子維修以「折舊」計算，相當不合理。 台中客運對此回應表示，保險理賠不足部分，由司機賠償、保險公司不理賠營業損失，這部分還要看司機跟對方蔡先生和解，坐下來談。

▲律師廖國竣說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台中環海法律事務所所長廖國竣表示，計程車司機可以針對車體損失及營業損失來請求損害賠償，客運公司確實可以要求車體內的料錢折舊來作抗辯，相較之下，比例仍然是以計程車司機來請求營業損失為主。

廖國竣強調，假設客運與計程車司機表示，你請求營業損失，我就要請求折舊，那會建議蔡先生，「就請求營業損失 」，畢竟計程車，還是半年內新車，折舊率非常低， 相較之下請求一定划算。