　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

西班牙軍官痛哭「列隊敬禮」　送別烏克蘭士兵回鄉作戰

▲▼西班牙軍官痛哭列隊敬禮，送別烏克蘭士兵回鄉作戰。（圖／翻攝自@visegrad24）

▲西班牙軍官痛哭列隊敬禮，送別烏克蘭士兵回鄉作戰。（圖／翻攝自@visegrad24）

記者林彥臣／綜合報導

歐洲各國自去年俄烏開戰以來，就一直幫忙代訓烏軍部隊，其中也包括西班牙。近日在網路上瘋傳的一則影片顯示，好幾位西班牙軍官在送別結訓烏克蘭士兵時，忍不住情緒崩潰、痛哭流涕，隨後他們更列隊敬禮，目送烏軍車隊返回家鄉，迎戰入侵的俄軍。

根據《每日郵報》報導，今年4月初，一批200名烏克蘭平民結束了在托萊多步兵學院（Toledo's Infantry Academy）為期5周的基礎軍事訓練。

200名完訓的烏克蘭士兵，過去都是從全國各地招募的平民，平均年齡36歲，進行每周6天，每天10小時的高強度訓練，內容包括基本射擊、使用炸藥和急救技能等等。

結訓典禮上，西班牙教官勉勵學員，「從現在起，你們也是西班牙部隊大家庭的一分子，西班牙與烏克蘭緊密團結，你們的使命就是我們的使命，你們的任務是為和平而戰、為自由而戰、為國家而戰！」

教官說，「你們知道即將前往一個艱困的目的地，但那是你們的祖國，而看著這結訓證明，你們應該了解，你們的痛苦就是我們的痛苦。」

由西班牙代訓的烏克蘭士兵已達639人，預計今年底可達2000人。相關的軍事訓練，都是屬於歐盟軍援烏克蘭計畫（EUMAN UA）的一部分。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／耗時6年！《礦業法》修法三讀通過
快訊／陳鴻文、羅昂起衝突　餅總還原當下狀況
上市公司「灌水上億營收」　董事長移送北檢
警專早餐「熱狗3公分」被罵翻！校方回應
鳳梨為何會刮舌？　顯微鏡下「細針現形」看到頭皮發麻
人妻拒行房　恐怖夫「雙手伸入撕扯」她下體！裂開爆血
發票千萬大獎開在小村莊　「是你嗎」成問候語

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

西班牙軍官痛哭「列隊敬禮」　送別烏克蘭士兵回鄉作戰

日本東京街頭驚傳「槍擊案」　1人中槍失去意識、2嫌搭車逃逸

日本千葉縣6.2地震「迪士尼發布警報」　遊客安靜蹲下畫面曝光

韓亞驚魂！男開逃生門想跳機　他目睹「乘客一個個昏倒」以為空難

快訊／日本千葉縣發生「規模6.2地震」　東京有感

一根菸破28年懸案！性侵慣犯假釋後性侵殺害16歲少女　重判45年

最強省錢妙招！她搭機多帶1物…免錢多運一堆行李　航空公司傻了

公公直盯胸部喊「奶子好大」！　日本人妻痛訴：叫我直接給他看

英女王1983年訪美「曾遇暗殺威脅」　FBI檔案揭維安秘辛

台男在美轉機「行李傳出鳥叫聲」　偷藏29顆鸚鵡蛋恐吃20年牢飯

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

鬼鬼請辭《營業中》「怕表現不好」　認沒聯絡禾浩辰「公開電話徵友」XD

記得叫代駕卻忘出庭被通緝　女友火大開罵！警充和事佬

西班牙軍官痛哭「列隊敬禮」　送別烏克蘭士兵回鄉作戰

日本東京街頭驚傳「槍擊案」　1人中槍失去意識、2嫌搭車逃逸

日本千葉縣6.2地震「迪士尼發布警報」　遊客安靜蹲下畫面曝光

韓亞驚魂！男開逃生門想跳機　他目睹「乘客一個個昏倒」以為空難

快訊／日本千葉縣發生「規模6.2地震」　東京有感

一根菸破28年懸案！性侵慣犯假釋後性侵殺害16歲少女　重判45年

最強省錢妙招！她搭機多帶1物…免錢多運一堆行李　航空公司傻了

公公直盯胸部喊「奶子好大」！　日本人妻痛訴：叫我直接給他看

英女王1983年訪美「曾遇暗殺威脅」　FBI檔案揭維安秘辛

台男在美轉機「行李傳出鳥叫聲」　偷藏29顆鸚鵡蛋恐吃20年牢飯

40歲仍以身作則　許總：球員要以林志傑為榜樣

營養師提供5款「低卡零食清單」，吃了沒有罪惡感

餅總安排洋投輪休模式　克維斯全力支持：讓球隊更好

曾文水庫蓄水量3天「狂掉900萬噸」！南水局解答了

快訊／耗時6年！《礦業法》修法三讀通過　刪除2關鍵霸王條款

不再悲情！江少慶睽違一個半月奪勝投　悍將11比2擒龍3連勝

西班牙軍官痛哭「列隊敬禮」　送別烏克蘭士兵回鄉作戰

新北擴建智慧站牌、候車亭　超過8成6公車族有感

陳鴻文、羅昂起口角衝突　餅總還原當下狀況

兆勁科技「灌水上億營收」　董事長紀政孝移送北檢

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

男硬開逃生門　他目睹「乘客一一昏倒」

癱瘓12年...他「重新站起來」　最新研究曝

日本千葉縣6.2地震「迪士尼發布警報」

人妻拒行房　狠夫「手伸入撕扯」她下體

沒考上醫生！他「偽造執照」偷行醫　30年沒人發現

即／客機逃生門高空突打開　6乘客呼吸困難

韓亞客機「逃生門高空中彈開」影片曝！

韓亞客機逃生門突打開　乘客曾觸動緊急拉桿

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

流落155年　英王室拒還王子遺體

台男行李傳鳥叫聲　恐吃20年牢飯

長野殺警案！「議長兒」持槍殺4人凌晨落網

日本霰彈槍男槍殺3人！凶嫌疑是議長兒子

更多熱門

相關新聞

普丁親信：烏克蘭戰爭可能持續數十年

普丁親信：烏克蘭戰爭可能持續數十年

俄羅斯25日推進在白俄羅斯部署戰術核武器的計畫，白俄羅斯盧卡申科證實戰術核武器已在運送中，這也是1991年蘇聯解體以來，克宮首次在俄羅斯境外部署這類武器。另一方面，普丁心腹梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，烏克蘭戰爭可能持續長達數十年，衝突、休戰持續上演。

俄聲稱擊退攻擊　烏克蘭曝快艇襲俄艦畫面打臉

俄聲稱擊退攻擊　烏克蘭曝快艇襲俄艦畫面打臉

俄偵察機現蹤外海　日戰機緊急升空

俄偵察機現蹤外海　日戰機緊急升空

俄軍風暴部隊　傳集體向烏投降

俄軍風暴部隊　傳集體向烏投降

劍指中國？拜登提名布朗為參聯會主席

劍指中國？拜登提名布朗為參聯會主席

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘身亡

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

快訊／全家開出2張千萬發票

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面