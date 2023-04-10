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花蓮男遭攔查「侵占租賃車」　搜出改造手槍+安毒！

▲陳姓男子駕駛之車輛涉嫌侵占而得。（圖／吉安警分局提供，下同一）

▲陳姓男子駕駛之車輛涉嫌侵占而得。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安光華派出所8日晚間6時許，在吉安鄉南海3街攔查1部租賃自小客車，查獲44歲陳姓男子涉嫌侵占車輛，同時在車內起獲改造手槍1把、彈匣2支、槍管1支、子彈14發、2級毒品安非他命1包計0.72公克，全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、侵占移送偵辦。

▲陳姓男子駕駛之車輛涉嫌侵占而得。（圖／吉安警分局提供，下同一）

▲車內起獲改造手槍1把、彈匣2支、槍管1支、子彈14發、安非他命1包計0.72公克。

警方表示，光華派出所員警8日晚間巡經轄區南海3街，以警用電腦查詢發現前方1部租賃小客車涉及侵占案件，於是上前攔查，過程中員警在車門扶手處查獲1包毒品安非他命，接著又在後座1個金屬箱內查獲改造手槍、彈匣、子彈等證物，員警隨即將陳男逮捕帶回詢問。

▲陳姓男子駕駛之車輛涉嫌侵占而得。（圖／吉安警分局提供，下同一）

經查小客車是陳男向1名羅姓友人借來代步使用，今年3月27日羅男在台東市租下該部車輛，因遲未歸還並失去聯繫，車行在3月31日向台東警方報案，陳男表示槍械是從網路購買自行改造組裝，毒品是自己的，至於來源卻模糊帶過交待不清，由於本案犯罪事證明確，警方依現行犯將陳男移送花蓮地方檢察署偵辦，並持續追查槍械及毒品的來源及流向。

▲陳姓男子駕駛之車輛涉嫌侵占而得。（圖／吉安警分局提供，下同一）

吉安警分局表示，依據毒品危害防制條例，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，另外槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可，擅自改造模型槍、販賣或運輸改造模型槍者，處無期徒刑或五年以上有期徒刑，併科新台幣一千萬元以下罰金，接觸槍毒害人害己，民眾千萬碰不得。

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