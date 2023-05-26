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瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

▲▼瑪娃颱風5/26下午2時最新位置、路徑及侵襲機率預測。（圖／氣象局）

▲瑪娃颱風5/26下午2時最新位置、路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風強度已達頂級強颱水準，未來兩天不排除再增強，氣象粉專預測瑪娃移動到台灣附近將轉向，因就在家門口，暴風圈很靠近，轉向幅度和路徑差一點差很多，下周一(29日)見分曉。氣象局則表示，瑪娃颱風在台灣東南方外海北上機率高，可能靠近蘭嶼，最快下周一(29日)上午有機會發布海警。

氣象局預報員葉致均表示，瑪娃颱風今(26日)下午2點位置在鵝鑾鼻東南東方1950公里海面上，未來一到二天強度不排除再增強，朝西北西方向前進，下周一(29日)、下周二(30日)瑪娃颱風放慢有逐漸北轉趨勢，研判在台灣東南方外海北上機率高，可能靠近台灣近海或蘭嶼，預計最快下周一上午就有機會發布海警。

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▲▼瑪娃颱風5/26下午2時最新位置、路徑及侵襲機率預測。（圖／氣象局）

▲瑪娃颱風5/26下午2時最新位置、路徑。（圖／氣象局）

葉致均指出，瑪娃颱風靠近台灣和北轉過程，台灣附近環境不利瑪娃颱風發展，瑪娃強度將減弱，暴風半徑會縮小，發布陸警機率較低。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，瑪娃暴風圈是否摸到陸地？陸上警報會發布嗎？目前還非常難判斷。

台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，瑪娃抵達台灣東南方時，正好遇到槽線東移、高壓減弱東退，此時三者間的互動決定瑪娃轉向幅度。高壓減弱速度快、幅度大，槽線勾一下，瑪娃在遙遠的地方就會轉向東北；反之減弱速度慢，瑪娃來不及煞車就貼到台灣附近了。當瑪娃速度慢下來時，基本上就是它打算找個地方開始轉向。

▲▼瑪娃颱風路徑預測。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲瑪娃颱風路徑預測。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

至於瑪娃颱風抵達台灣附近強度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因台灣東南方環境不適合颱風久留，瑪娃進入之後強度會逐漸減弱，暴風圈將會縮小。這次瑪娃在台灣附近轉向，轉向時又會減弱，因為就在家門口，暴風圈很靠近，強度、路徑只要差一點就會差很多，只能等待瑪娃颱風真的慢下來了，才有辦法做出明確判斷，下周一(29)左右見分曉！

天氣風險公司表示，瑪娃颱風目前位於關島西方海面，各國機構給出的颱風強度已經來到頂級強颱的水準。由於菲律賓東方是大片的暖水區域，預期颱風還有再稍微增強的空間。颱風路徑上在今天下午最新的預報還是相當分歧，但目前主觀判斷仍以在菲律賓東方海面向東北轉向的機會最高。周末兩天的預測應該會更為明朗，颱風未來首先要注意長浪，周末請不要去海邊玩。

▲▼瑪娃颱風動態及未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

明天周六(27日)為近期天氣最穩定的一天，各地大多為晴到多雲，高溫普遍為31至33度，感受溫暖偏熱，午後山區有局部短暫雷陣雨，其中南部降雨較明顯，東半部則雲量較多、有零星短暫陣雨。

周日(28日)隨颱風接近，大環境轉偏東至東北風，基隆北海岸、東半部及恆春半島轉為局部短暫陣雨，愈晚降雨機率愈高，其他地區午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周一至下周四(29日~6月1日)受颱風外圍環流影響，迎風面水氣增，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，雨勢強度要視颱風位置而定，其他地區多雲到晴，可能有颱風沉降影響，溫度會再更高些，午後山區有局部短暫陣雨。

▼周末浪大，東半部、北海岸、恆春半島和馬祖將有長浪發生，氣象局呼籲避免到該地區海邊活動。（圖／氣象局）

 ▲▼瑪娃颱風動態及未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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