「強颱」瑪娃又長胖！放颱風假機率　氣象粉專7字解答

▲瑪娃颱風不排除還有增強可能。（圖／氣象局）

記者張乃文／綜合報導

今年地表最強的瑪娃颱風風速創下史上5月颱風王紀錄，且根據氣象局最新預報，瑪娃颱風又長胖了，七級風暴風半徑達300公里，未來2天不排除還有增強和增大趨勢，預計下周一北轉且最接近台灣。不過，是否會放颱風假，氣象粉專則說，現在就在問「夢裡什麼都有哦。」

今年地表最強的瑪娃颱風預期下周一(29日)朝巴士海峽接近，氣象局表示，瑪娃颱風這2天內強度還有可能略增強，暴風半徑還有可能略增大，預測發布海警機率高，最快下周一發布海警，接近台灣陸地也是有可能，也不排除發布陸警。

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至於放颱風假的機率，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說，現在就在問會不會放假「夢裡什麼都有哦！」粉專解釋，歐洲模式持續認為轉向東北拉出去機率最高，美國全球模式大部分的系集也認為，「轉向東北的機率最高」，但決定性預報偏偏直攻台灣，「這樣比較不合理」，建議等下一報再說。

▲對於台灣放颱風假的機率，氣象粉專認為言之過早。（示意圖／記者李毓康攝）

對於瑪娃颱風的最新動向，氣象局預報員徐仲毅表示，瑪娃強颱今(26日)上午到現在，發展相當好，變化不大，近中心最大風速跟上午差不多，每秒58公尺，暴風半徑則增強增大，從280公里增大到300公里；未來一到二天經過環境有利發展，不排除還有增強可能，半徑有增大趨勢，周日(28日)之前持續朝巴士海峽前近，周日前導引氣流比較強，瑪娃動向穩定確定性高，周日前台灣天氣沒有影響，但周日前要留意長浪。

徐仲毅表示，下周一(29日)瑪娃颱風逐漸進入台灣東南部海面後，導引氣流減弱，速度減慢，會開始逐漸北轉，預報不確定性仍高，可確定的是下周一後比較接近台灣。