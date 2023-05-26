暴風圈可能擦過沿海！瑪娃最新預測2路徑　6地區一定會下雨

▲瑪娃颱風最新動態出爐，北轉位置、幅度決定對台灣的影響程度。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風成今年地表最強颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，瑪娃颱風為史上西北太平洋5月最強風王，下周一、二(29日~30日)走到台灣東南方，剛好遇到高壓減弱，在奔向台灣之際煞車，慢速移動甚至滯留，進行轉向動作；北轉位置、幅度決定對台灣的影響程度，若北轉幅度小，暴風圈可能會擦過台灣沿海、蘭嶼、綠島。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，瑪娃再創巔峰，榮登5月最強颱，聯合颱風警報中心(美軍JTWC)再度調升瑪娃強度，1分鐘平均風速達160KTS/296KM/H，相當於每秒82公尺，成為有紀錄以來，西北太平洋5月最強的颱風。

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根據過往全年度風王排行，2013年海燕1分鐘平均風速達170KTS、2016年莫蘭蒂1分鐘平均風速達170KTS、2020年天鵝1分鐘平均風速達170KTS、2021年舒力基1分鐘平均風速達170KTS、2023年瑪娃暫列1分鐘平均風速達160KTS、2010年梅姬1分鐘平均風速達160KTS。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也公布瑪娃颱風最新動態圖，預測路徑在下周二(30日)出現分歧，若高壓減弱幅度大，瑪娃颱風大角度轉彎，侵台機率將降低，該路徑被認為機率最高；若高壓減弱幅度小，瑪娃颱風轉向幅度小，暴風圈不排除可能擦過台灣沿海，緊貼蘭嶼、綠島，該路徑被認為機率稍低。

▲▼瑪娃颱風5/26上午8時最新位置、路徑及侵襲機率預測。（圖／氣象局）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，瑪娃颱風下周一、二(29日~30日)走到台灣東南方時，正好遇到高壓減弱期，在奔向台灣之際煞車，慢速移動甚至滯留，進行轉向的動作，等待指引。此時也是重要關鍵期，瑪娃北轉的位置、幅度決定對台灣的影響程度。

不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，瑪娃路徑變數大，目前預測後期還是天女散花，高壓強弱很關鍵。當高壓減弱幅度小，轉向幅度小，侵襲台灣機率高；高壓減弱幅度大，轉向幅度大，距離台灣遠。雖然過去1天數值預報出現滿大變動，但整體說，北轉的機率還是最高。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，瑪娃已達巔峰狀態，未來2天瑪娃強度不會有太大變化，周日(29日)抵達台灣東南方海域時，因大氣環境已不利颱風發展，將會減弱為中度颱風。無論瑪娃怎麼走，5月29日到6月1日「基北宜花東恆」位於迎風面，一定會下雨，天氣狀況不理想。暴風圈很靠近花東及恆春沿海，有機會擦過蘭嶼、綠島，強風不可輕忽。

▼衛星雲圖顯示，瑪娃颱風5/26上午最新位置。（圖／氣象局）