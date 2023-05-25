行人優先綱領上路！　教育部推3行動方案落實「停讓你我他」

▲為響應《行人優先交通安全行動綱領》，教育部推3行動方案。（圖／行政院提供）

記者江采蓁／綜合報導

為推動行人優先的交通安全環境，行政院會25日通過《行人優先交通安全行動綱領》，其中教育部也推動3活動方案，有學校教育的「交安教育向前行」，以及社會教育的「村里來開講」與「停讓你我他」，期待透過扎根學校交通安全教育、推動路老師深入村里宣導以及推廣停讓文化運動，從小養成以人為本的交通安全觀念，形塑優質的交通安全文化。

「每個人都是行人、每個人也可能是駕駛人」，以人為本、行人優先的觀念要深植每位國民，必須從學校教育向下扎根，因此交安教育向前行方案是由教育部與交通部共同合作，以「行人優先、停讓文化」為重點主軸，持續推廣交通安全教育課程模組。

至於社會教育部分，則是由交通部會同教育部、衛福部、經濟部、勞動部及國科會等部會，合作推動「村里來開講」、「停讓你我他」2方案，規劃辦理1500場路老師宣講，其中500場更深入村里進行宣講，並使用網路、廣播、電視等多元管道宣導，一同形塑以人為本、行人優先的文化。

要推動行人優先的交通安全環境，正確觀念的建立實不可或缺，而觀念的建立須從教育扎根、深化，因此，教育面向的行動方案將由教育部、交通部會同相關部會、地方政府、民間單位，中央與地方共同努力，透過學校教育及社會教育，藉由扎根學校交通安全教育、推動路老師深入村里宣講，以及推廣停讓文化運動，以形塑以人為本、行人優先的優質交安文化。