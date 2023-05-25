　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

推動行人優先交通安全！教育部祭出3大行動方案

▲▼花蓮第2波「禮讓行人」即將專案啓動。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲為推動行人優先交通安全，教育部祭出3大行動方案，圖為花蓮「禮讓行人」專案。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者許敏溶／台北報導

行人安全成為各界關注焦點，教育部配合行政院推動「行人優先交通安全行動綱領」，今（25日）宣布推出學校教育的「交安教育向前行」，社會教育的「村里來開講」與「停讓你我他」3個行動方案，期望透過扎根學校交通安全教育、推動路老師深入村里宣導以及推廣停讓文化運動，從小養成以人為本的交通安全觀念，並持續深化落實於社會，形塑優質的交通安全文化。

為推動行人優先的交通安全環境，行政院指示交通部邀集內政部、教育部等單位，共同推動「行人優先交通安全行動綱領」，教育部也在今天宣布，推出「交安教育向前行」、「村里來開講」、「停讓你我他」3個行動方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部指出，以人為本，行人優先的觀念要深植每位國民，必須從學校教育向下扎根，而交安教育向前行方案是由教育部與交通部共同合作，以「行人優先、停讓文化」為重點主軸，持續推廣交通安全教育課程模組，教育部為協助交通安全教育課程模組推廣，111年已辦理研習41場次、製作教材包3單元以及10支教學影片，112年將持續製作教材包5單元、規劃拍攝5支交通安全影片，以及辦理36場次研習。

至於社會教育部分，教育部表示，由交通部會同教育部、衛福部、經濟部、勞動部及國科會等部會，合作推動「村里來開講」、「停讓你我他」2方案，規劃辦理1500場路老師宣講，其中500場將深入村里進行宣講，並使用網路、廣播、電視等多元管道宣導，公私協力齊心努力，一同形塑以人為本、行人優先的文化。

為了推動行人優先交通安全環境，教育部表示，教育面向的行動方案，將由教育部、交通部會同相關部會、地方政府、民間單位，中央與地方共同努力，公私協力，透過學校教育及社會教育，藉由扎根學校交通安全教育、推動路老師深入村里宣講，以及推廣停讓文化運動，透過公私協力，以形塑以人為本、行人優先的優質交安文化。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
大谷翔平合照樂天女孩！　林襄興奮臉紅
明年只有4個連假！　教團籲：小年夜彈性放假「不用補班補課」
女買6殺手把偷吃夫「活活刺死」！　再詐3100萬保險金
沒住一起也能看Netflix！　1招解套
補班地獄掰了！　社畜嗨爆：恭喜各位勞工
快訊／明年剩4大連假　一張圖看懂
春節、清明才會彈性放假！　「這2年」有9天春節長假

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明年2國定假日不補班「放假日期超尷尬」！網苦笑：應該要連假

明年只有4個連假　教團籲：小年夜彈性放假「不用補班補課」

2024年請假攻略曝！2國定假日請1休4　春節「請3爽放12天」

2024年「僅2月17日要補班」　竟藏超強1細節！上班族歡呼了

日式酒店小姐怎麼讓客人熟記？「心機諧音」自介牢牢抓住人心

補班地獄確定掰了！明年剩「1天」要補班　社畜嗨爆：恭喜各位勞工

只要補班1天　一張圖看懂2024年4大連假！

推動行人優先交通安全！教育部祭出3大行動方案

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套「別用電視登入」原因曝

邪惡牛肉麵「泡麵哪家最頂？」　內行推爆1款：麵條最好吃

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

男見嬤欲過馬路無人禮讓　後座妻下車暖攙扶助通過

明年2國定假日不補班「放假日期超尷尬」！網苦笑：應該要連假

明年只有4個連假　教團籲：小年夜彈性放假「不用補班補課」

2024年請假攻略曝！2國定假日請1休4　春節「請3爽放12天」

2024年「僅2月17日要補班」　竟藏超強1細節！上班族歡呼了

日式酒店小姐怎麼讓客人熟記？「心機諧音」自介牢牢抓住人心

補班地獄確定掰了！明年剩「1天」要補班　社畜嗨爆：恭喜各位勞工

只要補班1天　一張圖看懂2024年4大連假！

推動行人優先交通安全！教育部祭出3大行動方案

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套「別用電視登入」原因曝

邪惡牛肉麵「泡麵哪家最頂？」　內行推爆1款：麵條最好吃

受門諾義診感召！善心企業贈總值300萬隱形眼鏡　97學童受惠

楊梅這條路油油的...害8汽機車打滑追撞　警調監視器追禍首

軍公教待遇有望調整！人總：調薪共識高

高歌離席！快艇總管跳槽巫師

三陽「全新CLBCU」外型首度曝光！預計有大車廂　每公升可跑60km

不停讓行人祭重罰！花蓮第2波取締啟動　提高至法定罰鍰最高額

懸缺超過3個月！行政院核定林信德接運安會主委

岳虹遭兒「鈔票甩臉」斷絕關係！　自賞巴掌哭到鼻涕噴出

李蒨蓉曾遭地勤「翻白眼」！　感覺被歧視：彷彿我是次等乘客

明年2國定假日不補班「放假日期超尷尬」！網苦笑：應該要連假

生活熱門新聞

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

快許願！　久違的「天赦日」要來了

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　影響關鍵時間曝

館長痛罵台灣經濟差不生小孩　鄉民： 阿富汗？

學生妹「拎人頭」搭公車！男乘客嚇壞閃尿

其實爆紅拉麵裡的「不是大王具足蟲」　專家解密！

更多熱門

相關新聞

行人優先綱領上路！　教育部推3行動方案落實「停讓你我他」

行人優先綱領上路！　教育部推3行動方案落實「停讓你我他」

為推動行人優先的交通安全環境，行政院會25日通過《行人優先交通安全行動綱領》，其中教育部也推動3活動方案，有學校教育的「交安教育向前行」，以及社會教育的「村里來開講」與「停讓你我他」，期待透過扎根學校交通安全教育、推動路老師深入村里宣導以及推廣停讓文化運動，從小養成以人為本的交通安全觀念，形塑優質的交通安全文化。

洗刷行人地獄！不禮讓行人將記點

洗刷行人地獄！不禮讓行人將記點

蔡培慧要求交部改善投58線危險狹橋

蔡培慧要求交部改善投58線危險狹橋

公幼收費竟比準公幼還貴　全教總籲：教部檢討課後留園政策

公幼收費竟比準公幼還貴　全教總籲：教部檢討課後留園政策

快訊／快來對答案！112國中會考五科解答出爐

快訊／快來對答案！112國中會考五科解答出爐

關鍵字：

行人優先交通安全教育部交通部

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面