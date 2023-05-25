推動行人優先交通安全！教育部祭出3大行動方案

▲為推動行人優先交通安全，教育部祭出3大行動方案，圖為花蓮「禮讓行人」專案。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者許敏溶／台北報導

行人安全成為各界關注焦點，教育部配合行政院推動「行人優先交通安全行動綱領」，今（25日）宣布推出學校教育的「交安教育向前行」，社會教育的「村里來開講」與「停讓你我他」3個行動方案，期望透過扎根學校交通安全教育、推動路老師深入村里宣導以及推廣停讓文化運動，從小養成以人為本的交通安全觀念，並持續深化落實於社會，形塑優質的交通安全文化。

為推動行人優先的交通安全環境，行政院指示交通部邀集內政部、教育部等單位，共同推動「行人優先交通安全行動綱領」，教育部也在今天宣布，推出「交安教育向前行」、「村里來開講」、「停讓你我他」3個行動方案。

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教育部指出，以人為本，行人優先的觀念要深植每位國民，必須從學校教育向下扎根，而交安教育向前行方案是由教育部與交通部共同合作，以「行人優先、停讓文化」為重點主軸，持續推廣交通安全教育課程模組，教育部為協助交通安全教育課程模組推廣，111年已辦理研習41場次、製作教材包3單元以及10支教學影片，112年將持續製作教材包5單元、規劃拍攝5支交通安全影片，以及辦理36場次研習。

至於社會教育部分，教育部表示，由交通部會同教育部、衛福部、經濟部、勞動部及國科會等部會，合作推動「村里來開講」、「停讓你我他」2方案，規劃辦理1500場路老師宣講，其中500場將深入村里進行宣講，並使用網路、廣播、電視等多元管道宣導，公私協力齊心努力，一同形塑以人為本、行人優先的文化。

為了推動行人優先交通安全環境，教育部表示，教育面向的行動方案，將由教育部、交通部會同相關部會、地方政府、民間單位，中央與地方共同努力，公私協力，透過學校教育及社會教育，藉由扎根學校交通安全教育、推動路老師深入村里宣講，以及推廣停讓文化運動，透過公私協力，以形塑以人為本、行人優先的優質交安文化。