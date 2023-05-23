公幼收費竟比準公幼還貴　全教總籲：教部檢討課後留園政策

▲念公幼竟比準公幼還貴，全教總批評教育部本末倒置，應檢討課後留園政策。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

不少家長將孩子送往公幼，就是看中公幼收費便宜，但全教總今（23日）指出，因為家長工作需求，課後留園已是現有幼兒園常態，但若將課後留園費用納入計算，就讀公幼一年費用為7.2萬元，因為政府補助，非營利幼兒園僅要4萬，準公幼也只要3.6萬元，念公幼竟然比準公幼貴一倍，形成「本末倒置、公私顛倒」特殊狀況，呼籲教育部應該檢討課後留園政策，提高補助費用，讓公幼家長獲得同等待遇。

台灣多數屬於雙薪家庭，開辦課後留園已是目前社會形態下的需求，但全教總今天召開記者會，批評教育部採用開辦率作為檢視課後留園績效，導致對於小校或鄉村地區較無需求園校，為開而開，導致教保人員自砍鐘點費。

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全教總理事長侯俊良指出，就課後留園的服務制度來看，準公幼在成本試算時，通常已把課留成本考慮進去，家長只需繳交三千元學費，一年總花費大約只要3.6萬元，但公幼家長若要課後留園，光是7、8月份就要2.4萬元，加上學費等與平時課留，一年下來費用就要7.2萬元，足足是準公幼的一倍，也比非營利幼兒園4萬還貴。

▲就讀公幼一年費用為7.2萬元，竟比準公幼貴一倍。（圖／全教總提供）

全教總幼委會副主委楊麓潔也指出，高雄市公幼的寒暑假課後留園，即使有補助，家長仍要負擔超過8千到1萬元，相較非營利和準公共幼兒園矮了一大截，造成幼兒受教權和幼教資源分配不均，教育部應該要全面檢討，提高補助費用、降低補助門檻，讓公幼的家長獲得同等的待遇。

立委王婉諭認為，公幼的費用竟然比非營利和準公共幼兒園還貴，這是不合理且非常奇怪現象，教育部應該讓公幼留園費用比照準公幼，才能讓家長安心，否則不利於家長選擇公幼。

▲立委王婉諭（左一）、范雲（右一）也認為，教育部應該檢討課後留園政策。（圖／記者許敏溶攝）