又一私校熄燈！苗栗賢德工商停招獲准　40多名學生將轉介安置

▲不敵少子化，苗栗私立賢德工商吹熄燈號，本學期結束後將結束營運。（圖／摘自賢德工商網站）

記者許敏溶／台北報導

位於苗栗縣的私立賢德工商，去年11月被教育部私校退審會列為專案輔導學校，在少子化影響下，傳出董事會向教育部提出停辦、停招申請，這學期結束後學校將結束營運熄燈，教育部今（25日）也證實，4月25日核准賢德工商從112學年度起停招，同時也要啟動安置在學學生事宜。

受到少子化影響，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退審會在去年11月，針對私立高中職學校進行審議，其中賢德工商被列為專輔學校，原因是「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，並給予學校二年改善期限。

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民國60年創校的賢德工商，位處苗栗偏鄉，經營原本就不容易，被列專輔學校消息傳出後，更讓該校招生雪上加霜，傳出該校董事會經過考量後，今年初申請停辦，今年4月獲教育部同意從112學年起停招，這學期結束後，學校確定結束營運熄燈。

教育部指出，賢德工商在111學年度，教職員共13人、學生81人，教育部在4月25日核准從112學年度起停止招收新生，若學校法人規劃從112學年度起停辦該校，則要啟動安置在學學生事宜，而賢德工商尚未進行到可申請退場基金墊付程序，目前還在規劃校產後續處理。

不過，賢德工商校長李培中今天接受媒體訪問時，也證實這學期結束後，學校確定結束營運熄燈，而且從上學期開始，已經陸續轉介學生轉往他校就讀，目前全校6班共約60多名學生，6月後將有15名學生畢業，剩下的1、2年級學生共40多名，校方已開過數場家長說明會，將持續協助轉介到鄰近龍德家商或其他學校就讀。