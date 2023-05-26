搶看NVIDIA黃仁勳！明天台大畢典媒體報名爆滿　校方提前截止

▲輝達創辦人黃仁勳明天將到台大畢業典禮致詞，媒體報名人數太多，校方不得不提早截止報名。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

「晶片教主」、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周抵台訪問，明（27日）將到台大畢業典禮擔任致詞嘉賓，且全程英文演講，黃仁勳近期因為AI身價暴漲，成為各界矚目焦點，也吸引眾多媒體到場，據了解，已經超過20家媒體、40餘名記者報名，台大今（26日）宣布，因為報名媒體超過場地負荷，已在今天中午截止報名，後續報名媒體，只能到一樓第二現場觀看直播。

台大111學年度畢業典禮將在明天上午舉行，今年共有大學部、碩博士班共約9100名畢業生，但會場只有開放今年畢業生及家長入場，這也是校長陳文章上任後首次主持畢業典禮，而明天畢業典禮上的焦點，可能卻是輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳，因為早在本月出確定邀請黃仁勳擔任致詞嘉賓時，就在網路上引發熱議，超過200名網友分享，還有網友說「要拿顯卡排隊簽名」，並有網友搞笑說「可以再畢業一次嗎？」

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輝達靠著AI GPU帶動財報亮眼，今年以來股價增逾100%，讓具「台灣囝仔」背景的黃仁勳身家最近1年暴漲，以Nvidia股價周四暴漲24.37%，收在379.80美元，創歷史新高，市值達到約9393億美元。黃仁勳身價也因此在一夜之間飆升約65億美元，達到330億美元以上，今年迄今暴增約200億美元，成為人工智慧熱潮的最大贏家之一。

也因為黃仁勳太夯，想報導黃仁勳的媒體非常踴躍，報名媒體人數超過場地負荷，據了解，已經超過20家媒體、40餘名記者報名，台大不得不在今（26日）宣布，今天中午已經截止報名，後續報名媒體，只能到一樓第二現場觀看直播。

不過，台大也表示，校方將會提供畢業典禮全程直播服務 ( 直播網址)，但黃仁勳演講全程以英文進行，沒有翻譯也沒有提供演講稿，演講結束後就直接離開，不接受媒體採訪。也對媒體表示，若有相關問題等，建議可至5月29日COMPUTEX上，黃仁勳博士的另一個演講場合盡情提問。