解放軍少將嗆美軍司令：我不同意你的觀點！

▲美國印太司令部司令阿奎利諾上將（John Aquilino）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國印太司令部司令阿奎利諾上將（John Aquilino）在曼哈頓一場活動演講，指出中國在南海軍事化違反國際規範，當時觀眾席有一位解放軍少將尹忠良，在QA環節反駁長達3分鐘時間。會後參與活動美國軍官認為，交流是好事，不影響活動本質意義。

陸官媒《環球時報》引述美媒《國家評論》雜誌報導，該起事件發生於美國美中關係全國委員會主辦活動。當時阿奎利諾演講時指出，「中國透過在南海軍事化和在該地區提出侵略性領土主張來踐踏國際規範。」並且強調中國拒絕回應美軍的訴求。

報導稱，到了觀眾QA環節，中國常駐聯合國代表團軍參團團長尹忠良當場舉手直言，「我不同意你現在表達的許多問題的觀點。」

尹忠良隨後表示，雖然他不認為這次活動是一個適合逐字逐句討論每個問題的場合，但必須澄清中國的亞洲政策。

他進一步說，中國致力於促進該地區的和平與穩定，堅持和平發展道路和互利共贏的開放戰略，在和平共處五項原則的基礎上尋求與所有國家的合作。中國致力於與美國建立以不衝突為特徵的穩定關係，「就像你所說的，（建立）不對抗、相互尊重、互利共贏的關係。」

阿奎利諾則回應，「我幾乎同意你說的一切。我很樂意看到這些觀點得到證明。」

據悉，過去阿奎利諾也曾提到，美中之間的衝突既不是迫在眉睫的也不是不可避免，首要目標是防止戰爭。阿奎利諾再次表達想和中方溝通的希望。