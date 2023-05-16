台海若發生衝突 　日前防相：日本可能助美護台

▲解放軍向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）



文／中央社



日本放送協會（NHK）英文網站報導，日本前防衛大臣小野寺五典預測，如果中國攻打台灣，身為美國盟友的日本很可能涉入協防台灣。

小野寺五典接受NHK World訪問時指出，如果中國解放軍入侵台灣，美國將很有可能介入。他表示，即便介入意味只提供武器支持，最終也會導致與中國的軍事衝突。他預計，在任何情況下，美國政府都將尋求日本協助。

他解釋：「日本的安全…是建立於與美國的團隊合作之上。」他還說，如果美國政府提出要求，「那麼日本首相作為盟友只能側重於美國」、「我認為，無論誰成為首相，（他們）都將大致朝著這個方向，作出這項決定」。

他還指出，在日本的軍事基地將是明顯的潛在目標。「如果中國認為，必須切斷根源，阻止增援部隊進入台灣，那麼攻擊目標肯定是在日本境內。如果發生這種情況，他們應先重擊哪裡以獲得制空權？如果你是軍事專家，我想答案已很清楚。」

小野寺五典說，烏克蘭局勢引發了集體危機感，「我認為很多人可能認為，在這個時代俄羅斯永遠不會擅自入侵烏克蘭」。他還說：「許多美國高級官員已評估，中國將很有可能試圖統一台灣，即便是動用武力。」

小野寺五典是日本國會議員，隸屬執政黨自民黨，曾在2012至2014年及2017至2018年間擔任防衛大臣，目前負責監督自民黨安全政策。