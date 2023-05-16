　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台海若發生衝突 　日前防相：日本可能助美護台

▲▼中國人民解放軍東部戰區 (PLA) 地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

▲解放軍向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

文／中央社

日本放送協會（NHK）英文網站報導，日本前防衛大臣小野寺五典預測，如果中國攻打台灣，身為美國盟友的日本很可能涉入協防台灣。

小野寺五典接受NHK World訪問時指出，如果中國解放軍入侵台灣，美國將很有可能介入。他表示，即便介入意味只提供武器支持，最終也會導致與中國的軍事衝突。他預計，在任何情況下，美國政府都將尋求日本協助。

他解釋：「日本的安全…是建立於與美國的團隊合作之上。」他還說，如果美國政府提出要求，「那麼日本首相作為盟友只能側重於美國」、「我認為，無論誰成為首相，（他們）都將大致朝著這個方向，作出這項決定」。

他還指出，在日本的軍事基地將是明顯的潛在目標。「如果中國認為，必須切斷根源，阻止增援部隊進入台灣，那麼攻擊目標肯定是在日本境內。如果發生這種情況，他們應先重擊哪裡以獲得制空權？如果你是軍事專家，我想答案已很清楚。」

小野寺五典說，烏克蘭局勢引發了集體危機感，「我認為很多人可能認為，在這個時代俄羅斯永遠不會擅自入侵烏克蘭」。他還說：「許多美國高級官員已評估，中國將很有可能試圖統一台灣，即便是動用武力。」

小野寺五典是日本國會議員，隸屬執政黨自民黨，曾在2012至2014年及2017至2018年間擔任防衛大臣，目前負責監督自民黨安全政策。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
郭台銘「十指緊扣」韓國瑜照爆假的　郭辦緊急回應
月經有2情況恐是癌！　醫點名：9成患者都有過
周休三日提案通過！他嘆：在意休閒就去送餐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台海若發生衝突 　日前防相：日本可能助美護台

曾估值1757億！ 美國網媒Vice Media「出售前聲請破產保護」

歐盟批准微軟2.1兆元收購「動視暴雪」　清除主要交易障礙

日本即將舉行G7峰會　橫濱車站驚見袋裝「紅色液體」

中國足壇打假球風暴！南韓外援孫準浩遭公安逮捕「拘留調查」

北韓官媒：日本與北約「軍事勾結」　將面臨第二次亡國

泰國人妻「假出軌」騙尪鬧出事！　老公崩潰「留遺書」自盡

誤踩淘汰者掉落布景！日綜30歲廚師「重摔骨折」　朝日電視台道歉

她跑一半「孕肚掉下來」全場嚇壞　竟噴出逾1.5公斤古柯鹼

泰國大選前進黨大勝結盟爭總理　泰自豪黨動向受矚

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

抓包同事出軌自己也外遇　分局長遭「記2小過拔官」

烤魷魚老闆中1億頭獎　嗨翻拿塑膠椅砸自己攤

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

毒販拒檢遭警開槍喪命　親姊悲：不敢讓媽知道

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

台海若發生衝突 　日前防相：日本可能助美護台

曾估值1757億！ 美國網媒Vice Media「出售前聲請破產保護」

歐盟批准微軟2.1兆元收購「動視暴雪」　清除主要交易障礙

日本即將舉行G7峰會　橫濱車站驚見袋裝「紅色液體」

中國足壇打假球風暴！南韓外援孫準浩遭公安逮捕「拘留調查」

北韓官媒：日本與北約「軍事勾結」　將面臨第二次亡國

泰國人妻「假出軌」騙尪鬧出事！　老公崩潰「留遺書」自盡

誤踩淘汰者掉落布景！日綜30歲廚師「重摔骨折」　朝日電視台道歉

她跑一半「孕肚掉下來」全場嚇壞　竟噴出逾1.5公斤古柯鹼

泰國大選前進黨大勝結盟爭總理　泰自豪黨動向受矚

烏克蘭稱巴赫姆特保衛戰「首度反擊成功」　俄軍2名指揮官陣亡

超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣

彰化9天3人命喪車禍！兒子母親節騎車購物自撞亡　媽淚崩

《孤獨搖滾》主題cafe首登台！波奇醬融化咖哩、「小孤獨」寫真卡亮相

住房「0元」！神旺飯店贈逾5千大禮包、加碼含2客自助早餐

台海若發生衝突 　日前防相：日本可能助美護台

32歲女「相親開4條件」被罵到哭　她委屈：可以不愛請別傷害

《櫻桃小丸子》染毒、偷爺醫藥費？過激二創「毒品小丸子」遭官方警告下架

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

國際熱門新聞

帶小3投票竟遇正宮　他被開槍又狂砍

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

男子「情趣用品自慰」結果觸電身亡

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

人妻「假出軌」騙尪　老公留遺書自盡

別和狗狗同床共眠！專家曝「超致命危機」

台海若發生衝突 　日可能助美護台

童「遭麥克雞塊燙傷」　麥當勞被判須負責

曾估值1757億！ 網媒Vice Media聲請破產保護

小三數學「5X8=40」被打叉！！內行曝關鍵

歐盟批准微軟2.1兆元收購「動視暴雪」

買婚戒卻無法結婚　準新郎死亡未婚妻重傷

前進黨大勝結盟爭總理　泰自豪黨動向受矚

男婚禮上台嗨舞　突倒地心臟病發亡

更多熱門

相關新聞

日搞怪草莓玻璃杯倒入牛奶秒變身

日搞怪草莓玻璃杯倒入牛奶秒變身

日本創作者Monya Izumi曾設計出看上去飲料打翻的「鍵盤保護套」因此聲名大噪，產生的錯視效果掀起熱議，而他的最近新作是一款草莓玻璃杯，透明杯身看似有著正常不過的草莓印花，不過一旦倒入牛奶在其中，玻璃杯就會變成草莓戚風蛋糕圖案，讓人驚呼不已。

日男釣魚失蹤　目擊者：有熊叼著靴子

日男釣魚失蹤　目擊者：有熊叼著靴子

不隨美中起舞　讓中國人不願功台

不隨美中起舞　讓中國人不願功台

日討不回「30歲台灣男女」千萬補稅金　我關務署曝解方

日討不回「30歲台灣男女」千萬補稅金　我關務署曝解方

邀全班參加派對「0出席」　陌生鄰居驚喜現身　

邀全班參加派對「0出席」　陌生鄰居驚喜現身　

關鍵字：

日本中國解放軍台海台灣美國

讀者迴響

熱門新聞

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

女歌手留遺書輕生身亡　官方沉默2天證實

白雲躺著也中槍：還是得發聲！　寬心回應楊繡惠

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

帶小3投票竟遇正宮　他被開槍又狂砍

回憶殺！郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

陳冠霖驚傳車禍！「對方完全沒煞車」車尾遭衝撞

陳冠霖遭賓士追撞　女車主身分曝光

周休三日提案過！他嘆：台灣老闆真不容易

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

真的能接受周休三日？網曝4隱憂：肯定受不了

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面