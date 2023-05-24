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中共中央軍委提新要求：解放軍30餘個單位開始研究部隊分類管理工作

▲▼ 十一閱兵。（圖／翻攝CCTV+）

▲解放軍方隊在大陸十一閱兵登場。（圖／翻攝CCTV+）

記者魏有德／綜合報導

中共中央軍委訓練管理部近日向遴選過的解放軍各軍兵種、武警部隊30餘個師旅團部隊提出新要求，被指名的單位要擔負起研究規範部隊分類管理工作探索建設任務。在2019年，中共中央軍委曾印發《關於全面從嚴加強部隊管理的意見》，要切實把部隊管理工作聚焦備戰打仗，完善戰時部隊管理體系，歸正部隊管理工作重心及創新重點領域部隊管理。

▲▼解放軍東部戰區4月8日環台軍演。（圖／CFP）

▲中共中央軍委要求解放軍各部隊研究部隊分類管理工作。（圖／CFP，下同）

《解放軍報》報導，從今（2023）年開始，各軍兵種、武警部隊聚焦形勢任務發展變化帶來的新情況新問題，探索治軍帶兵特點規律，挖掘部隊管理實踐經驗。研究規範部隊分類管理工作堅持向戰為戰，融入練兵備戰各領域分類抓管，為如期形成戰略能力發揮支撐保障作用；堅持精准施策，針對我軍使命任務要求、部隊組織形態、外部社會環境等新變化，實現部隊管理共性與個性的統一。

對於該項新要求，大陸軍事專家宋忠平表示，解放軍自軍改以來，不斷強調聯合體系作戰能力的重要性，實現規範化分類管理，核心在於提升效率，增加各軍兵種、各戰區之間的配合度，夯實部隊的快反能力、聯合作戰能力，「此番試點工作意義重大，可以看作是解放軍進一步深化軍事體制機制改革的重要體現，將為解放軍戰鬥能力再上一層樓奠定體制機制基礎。」

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

研究規範部隊分類管理工作的主要任務包括，圍繞戰時管理、動散條件下部隊管理、信息網絡（資訊網路，下同）環境下部隊管理、新域新質力量部隊管理等開展研究規範。

對此，宋忠平認為，在戰時管理上，要更加突出和側重各軍兵種之間的聯合能力和快速反應能力，通過管理機制的優化做到第一時間凝聚各區域、各軍兵種合力，「正因為戰時對於部隊的上述要求，平時的管理和訓練就要瞄準快反、聯合作戰能力來著重進行。」

在動散條件下部隊管理方面，宋忠平指出，是指部隊和裝備常態化執行搶險、野外訓練、實戰演訓等任務，隨時可能處於機動和散布（不在駐地營區）狀態，「動散條件下，如何進行軍事訓練、思想教育，如何快速應對突發事態，都需要一套專門的分類管理體系來保障。」

▲▼解放軍軍演。（圖／CFP）

至於现代化管理下的資訊網路亦或是AI手段，如何保障資安成為一門重要課題。宋忠平提到，「就是在信息網絡環境下，部隊管理既要依靠新技術手段提升管理水平，更要保證安全可靠，避免洩密。」

新域即新的戰場環境，也就代表具備在新戰場環境下遂行任務的部隊將區別其餘部隊，形成新質作戰能力。宋忠平強調，新質力量的打造，除人的因素外，很大依靠新的軍事技術、裝備，「無人機和反無人機能力，對當下各國部隊而言都是新質作戰能力，相關負責部隊如何管理、訓練，相關裝備如何維護、調派，這都需要探索。實現分類管理，有助於新質能力更順暢融入聯合作戰體系，發揮應有的作用。」
 

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