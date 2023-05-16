美軍入台協訓　陸國防部警告：解放軍持續加強練兵備戰





▲大陸國防部新聞發言人譚克非。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

美媒披露美國政府擬依總統撥款權（Presidential Drawdown Authority, PDA）軍援台灣5億美元武器，並於近期派遣百餘名軍人入台協助訓練國軍。對此，大陸國防部16日下午強硬發聲稱，中方強烈不滿、堅決反對，「中國人民解放軍持續加強練兵備戰，堅決粉碎任何形式的台獨分裂和外來干涉圖謀。」

據大陸國防部發布新聞稿指出，5月16日下午，國防部新聞發言人譚克非大校就近期涉軍問題答記者問。有記者問，消息人士透露，美國政府正計劃以「總統提用權」方式向台提供價值5億美元的武器援助。此外，美方近期派遣百餘名軍人入台協助訓練台軍，實地了解台軍訓練模式優缺點並提供建議。請問發言人有何評論？

譚克非表示，一段時間來，美方不斷加強與民進黨當局軍事勾連，提升雙方軍事聯繫、升級實質關係，動搖中美關係根基，破壞台海和平穩定，這是非常錯誤、危險的舉動。中方強烈不滿、堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

他指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「斷交、廢約、撤軍」三原則是中美建交的前提條件，絕對不容開歷史倒車。

譚克非強調，「我們正告美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持『台獨』的承諾落到實處，停止任何形式的美台軍事勾連。我們正告民進黨當局和『台獨』分裂勢力，企圖『倚美謀獨』、『以武謀獨』是死路一條。」

另外，他強硬警告，中國人民解放軍持續加強練兵備戰，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。