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大陸 大陸焦點 特派現場

脫口秀辱軍事件發酵！女網友PO「1表情符號」　警火速出動逮捕

▲▼女粉絲撐被查脫口秀藝人被行政拘留。（圖／翻攝自微博）

▲女粉絲撐被查脫口秀藝人被行政拘留。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名脫口秀演員HOUSE（李昊石）近日疑在演出中以野狗比喻解放軍，被網友檢舉後不僅遭到官媒、軍方和群眾強烈撻伐，所屬的「上海笑笙文化傳媒公司」也遭嚴懲。事件仍在進一步發酵，一女網友在討論這起事件時，說了一句話被公安認定「涉軍人不當言論」，也遭火速逮捕。

HOUSE日前在演出時用「作風優良，能打勝仗」形容野狗，被一名現場觀眾舉報「侮辱子弟兵」。大陸官媒《人民日報》、《新華社》已定性事件為「嚴重侮辱解放軍」。17日，北京朝陽公安透過官微公布，由於事件造成惡劣社會影響，對演員李某某立案調查。

事件仍在進一步發酵，社交平台上出現一個疑似李昊石女粉絲、名為「花花花未央HWY」的用戶在跟其他網友討論「笑果文化脫口秀」辱軍事件。她發文稱，「也啥（編按：為啥）要封殺啊！兵哥哥難道不都是狗哥哥麼？」該句話中，該網友把狗字用了表情符號代替。

▲▼女粉絲撐被查脫口秀藝人被行政拘留。（圖／翻攝自微博）

大連公安局17日通報，2023年5月16日，公安機關接到舉報，微博用戶「花花花未央HWY」發布涉軍人不當言論。甘井子公安分局立即組織警力開展調查，於當日20時10分許依法將涉事網民史某（女，34歲，某公司員工）傳喚至公安機關。

通報稱，經審查，史某承認其為發洩個人不滿情緒在網上發布涉軍人不當言論。目前，史某已被甘井子公安分局依法處以行政拘留處罰。

警方警告，軍人尊嚴不容褻瀆，每個人都必須敬畏。網路空間不是法外之地，公民在網上發布言論應自覺遵守法律法規，對侵害軍人榮譽、名譽的違法犯罪行為，公安機關將依法嚴厲查處。

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