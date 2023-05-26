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社會 社會焦點 保障人權

違規欠稅20萬！屏東執行分署啟動「天眼」　上封條拖走他愛車

▲查扣自小客車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲查扣自小客車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東有一男子因為滯欠牌照稅、停車費、通行費、汽燃費及交通罰單，累欠197件近20萬元的稅費與罰款未繳納；屏東執行分署查出他有一台自小客車，通知他交出查封拍賣，他置之不理，該分署會同屏東縣政府財稅局合作的「天眼」公務車巡查任務，查出該自小客車停放在法院附近空地，貼上封條拖吊，翌日，他趕到該分署表明需車輛接送家人，由妻子擔保分期付款後，同意暫時讓他將車輛領回。

▲查扣自小客車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這位交通違規大戶案件，於2021年起起陸續移送至法務部行政執行署屏東分署執行，分署受理後曾扣押義務人薪資，但男子被老闆告知要扣薪即離職。

經查他名下有一部2015年TOYOTA房車，分署通知他交出車輛供查封拍賣抵償所欠稅費，男子置之不理，執行人員另至他的戶籍地現場訪查，並通知警局協助查報車輛所在，皆無法尋獲該部轎車。

經屏東執行分署與縣府財稅局合作的「天眼」公務車巡查任務，日前分署執行人員行經屏東地院附近空地時，車上的「移動式車牌辨識系統」終於偵測發現義務人車輛，分署書記官趕緊貼上封條，並通知拖吊業者將轎車運回分署。
當時他正在法院出庭，執行人員遂將現場執行通知委由法院庭務員轉交，翌日上午男子趕緊到分署，他表示車輛需接送家人，希望可以讓他保管，於徵得各移送機關同意後，義務人並由配偶擔保且辦妥分期，分署同意暫時讓他將車輛領回，預計案件全部清償再塗銷查封。

有鑑於車輛四處移動不易掌握行蹤，導致欠稅義務人名下雖有車輛，卻無法有效查扣執行，屏東分署遂自2019年起與縣府合作運用「移動式車牌辨識系統」科技追車，由財稅局將欠稅車輛的車牌號碼建置於公務車上之「天眼」車牌辨識系統，雙方定期合作掃街找車，迄今已因此尋獲發現79部車輛，部分車主當場繳清，未繳納者則由分署查封後拖吊回辦公室準備進行拍賣程序。

屏東分署提醒，民眾接到分署寄發的傳繳通知後，可儘速至超商繳納或以虛擬帳號轉帳繳款，否則車輛隨時都有被查獲之風險，況被查封拖吊後，尚須另外負擔衍生的拖吊費用，得不償失。

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