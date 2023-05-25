重磅出擊！　佳警遏止大型車違規大執法

▲台南市佳里分局與交通警察大隊出動「活動式地磅」，23日、24日連續2天，在西港區市173線西向9公里處實施「取締違規大型車」專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大型車常因「超載」、「視覺死角」及「內輪差」問題，一旦發生事故常造成嚴重車禍傷亡案件，為防制大型車違規超載，衍生事故，佳里分局與交通警察大隊出動「活動式地磅」，23日、24日連續2天，在西港區市173線西向9公里處實施「取締違規大型車」專案勤務。

警方針對大型貨車（含砂石車）行經道路加強攔檢稽查，共取締3件預拌混凝土車違規超載。

佳里分局交通組長張永坤指出，因大型貨車（含砂石車）車體大且重，易生視線死角，且超載容易導致車輛不容易煞停，致發生嚴重交通事故，故佳里分局規劃「取締違規大型貨車（含砂石車）」專案勤務，針對此項車輛超載、超速等重點違規項目加強稽查取締，提升交通執法強度，以維護行車秩序及用路人行車安全。

佳里警分局分局長蘇政敏呼籲大型貨車（含砂石車）業者及駕駛人應遵守相關承載規定，確實遵守交通規則，隨時注意前、後、左、右有無其他小型車輛、機車、自行車或行人，以避免因視覺死角及內輪差而發生事故；另呼籲民眾於道路上遇到大型貨車(含砂石車)經過時，務必保持安全空間及距離，避免進入視野死角，以維自身安全。