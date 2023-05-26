游淑慧坐小黃突嘔吐「狀況慘烈」！自曝身體狀況：人生第一次

▲游淑慧自曝在計程車上吐了。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）

記者朱祖儀／綜合報導

2024總統及立委選戰開打，不少政治人物已經開始勤跑基層拜票。台北市議員游淑慧透露，最近也一直趕行程，因此叫了計程車，不過坐到一半突然出現頭痛、暈眩的狀況，「然後慘劇就發生了」，她當場吐在車上，感嘆「會暈車的人不宜從政」，也立即和運將道歉並賠償3千元。

「人生第一次吐在計程車上…」游淑慧在臉書透露，近來積極跑行程，都在內湖、士林和議會三地長距離跑，昨（25）晚又臨時要趕赴行程，所以叫了小黃，但可能因為冷氣太冷，她打了噴嚏，接著就發生悲劇了。原來是因為她本來就會暈車，當下狀況又不好，「一直反反覆覆地累積暈眩」，才會忍不住在車上嘔吐

游淑慧表示，因為狀況實在太慘，當下只好默默搖下車窗，且不斷和運將道歉，「沿路他無奈我無力…最後還是盡責送我到目的地」。她也透露當下賠了3000元給運將，並感嘆「我一直覺得會暈車的人不宜從政，果然…」。

不少網友看到後都很關心她的身體，表示「記得先吃暈車藥、辛苦了加油」、「選舉真的很辛苦…唉保重啊淑慧」、「冷冷熱熱也可能中暑，祝早日康復」。也有人好奇「為什麼賠3000元？一般吐在計程車上是賠1000元清潔費用」，對此游淑慧解釋，其實當下運將只說2000元，但她覺得自己闖的禍很觸目驚心，又耽誤到對方的營業時間，心裡很過意不去，才會賠3000元。