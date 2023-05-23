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快訊／22％相似度！徐巧芯爆「賴惠員論文抄襲」　已向中正大學檢舉

▲台北市議員徐巧芯主持「賴清德學倫條款打假球？綠」記者會，踢爆立委賴惠員論文抄襲。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員徐巧芯主持「賴清德學倫條款打假球？」記者會，踢爆立委賴惠員論文抄襲。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2024年總統立委大選將至，將代表國民黨挑戰台北市第7選區（信義、南松山）立委的台北市議員徐巧芯，23日踢爆民進黨立委賴惠員論文抄襲，且連指導教授都一樣。徐巧芯表示，賴惠員的論文有36.8％可找到重複資料，且與另一名中正大學研究生的論文相似度達到22％，目前已具名向中正大學檢舉，就看民進黨主席賴清德「學倫條款」是不是玩真的。

徐巧芯、游淑慧、張斯綱23日上午於台北市議會召開記者會，爆料賴惠員涉嫌抄襲論文。徐巧芯拿出一份中正大學政治學研究所碩士論文，為一名高參發研究生撰寫，於2006年1月完成「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究—以雲林縣2004年總統大選與2001年縣長選舉結果為例」論文。

▲台北市議員徐巧芯主持「賴清德學倫條款打假球？綠」記者會，踢爆立委賴惠員論文抄襲。（圖／記者林敬旻攝）

此時徐巧芯再拿出賴惠員於3年後、2009年同為中正大學的論文「中央與地方層級選舉投票取向之研究-以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，提及兩份論文時間差了3年，跟前新竹市長林智堅論文案情況相似，用類似題目置換不同地點去做研究。

徐巧芯提及，她將論文丟到系統查看，並將訪談部分拿掉後再做比對，發現賴惠員論文移除訪談內容後，有36.8％可找到重複資料，其中跟高參發論文相似度有22％，另外10％則來自於維基百科，「基本上（賴惠員）就是抄襲高參發、網路維基百科資料做論文。」甚至還有只將「雲林」改成「台南」等內容。

▲台北市議員徐巧芯主持「賴清德學倫條款打假球？綠營立委論文抄襲！」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

徐巧芯強調，這起論文抄襲案，跟林智堅案有87％相像，無論是研究方法、文獻檢閱，以及訪談題目做抄襲，把別人的架構拿來做質性研究。

徐巧芯認為，民進黨抄襲案很多，但賴惠員是賴清德公布學倫條款後，第一起被發現的抄襲案件，所以她要在此公開請教賴清德，「你現任立委又涉入抄襲醜聞時，按照先前學倫條款，你是否要撤銷她的提名？請問賴清德是否要撤銷賴惠員提名？」

此外，徐巧芯也說，上午9時已經具名向中正大學檢舉，再次呼籲賴清德，民進黨學倫條款到底玩真的玩假的，就看這一次，倘若學倫條款是認真的，就應該撤銷對賴惠員提名，如果不敢撤銷賴惠員提名，就代表學倫條款是打假球。

▲台北市議員徐巧芯主持「賴清德學倫條款打假球？綠營立委論文抄襲！」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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