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台積電獲綠色化學創新獎！陳建仁讚：世界級典範

▲▼陳建仁出席「綠色化學共創永續聯合頒獎典禮暨成果發表會」。（圖／記者許靖騏攝）

▲陳建仁出席「綠色化學共創永續聯合頒獎典禮暨成果發表會」，稱讚台積電是世界級典範。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

綠色化學共創永續聯合頒獎典禮今（26日）上午舉行，台積電在綠色化學應用及創新的團體組方面，共獲得三個獎項，行政院長陳建仁在頒獎致詞時，肯定台積電的貢獻，稱讚台積電在處理產製廢水，引入降低環境傷害的綜合藥劑，台積電在各方面朝ESG方向發展，不管是綠能或再生水使用，實在是世界級典範，也讓我們知道，好的科技可以帶來好的環境保護。

環保署與教育部共同辦理「綠色化學共創永續聯合頒獎典禮暨成果發表會」，今天上午在張榮發基金會舉行頒獎典禮，頒發獎項包括鼓勵產業界的「第3屆綠色化學應用及創新獎」；激勵高中生及大專學生創意進而推廣綠色化學12項原則理念的「第3屆大專校院綠色化學創意競賽」，以及「111年度高級中等學校綠色化學創意競賽」，總計頒發69名個人與團隊。

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第3屆綠色化學應用及創新獎團體獎部分，今年共頒發14個團體，其中台積電就有包辦三個名額，另外還有友達台中廠、日月光公司、中油綠能科研所等單位，環保署表示，團體組方面，獲獎單位橫跨產、官、學、研，各領域分別推動安全替代、無毒製程、致力開發環境友善方式提升經濟效益、並推動毒化災防救，以綠色化學打造永續環境。

陳建仁在致詞時，肯定台積電為台灣帶來的貢獻，稱讚台積電在處理產製廢水，引入降低環境傷害的綜合藥劑，台積電在各方面朝ESG方向發展，不管是綠能或再生水使用，實在是世界級典範，也讓我們知道好的科技可以帶來好的環境保護。

陳建仁表示，本月初立法院三讀通過環保署升格為環境部，下設四個署，其中一個就是化學物質管理署，將會投入更多預算與人力，更全面化規劃與執行化學物質的管理及災害預防的應變。

陳建仁指出，這代表台灣在環境永續的努力上，政府有信心與決心繼續向前邁進，為了達到綠色化學目標，非常需要產官學研一起來努力，特別是政府與民間的共同努力，今天在場各位都扮演重要角色，政府會繼續鼓勵企業加強綠色化學的研發與應用，落實環保與安全，帶頭發揮永續發展的責任。

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