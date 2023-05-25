滯陸國人數量大增！海基會今年已協助28案

▲海基會協助滯留大陸國人返台。（圖／海基會提供）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會發言人蔡孟君25日表示，海基會協助滯留大陸國人返台的案例近年有增加現象，2019年還只有44人，2022年就成長到了83人，今年1到5月也已經有28人，可能是受疫情、兩岸環境變化所影響。

蔡孟君提到，國人滯留大陸無法自行返台的原因眾多，有的是經商失敗、失業而導致生活困頓、流落街頭，也有的是罹患重病無人照料、無力負擔醫藥費等，接回這些滯留的國人是海基會一項重要工作。

蔡孟君說，海基會接到通報後，會先協尋家屬、協助辦理兩岸通行證件，若個案沒有家屬，或家屬不願協助、無力協助，則會聯繫戶籍所在地的社會局，依相關法令規定協助返台後的安置事宜。

蔡孟君指出，海基會也會派員赴機場協助辦理入境的手續，還有完成各項銜接的工作。

▼海基會發言人蔡孟君。（圖／記者蔡紹堅攝）



蔡孟君也介紹了幾例近期協助的個案，其中一例為蘇州台商協會在3月上旬通報的，台灣居民B君（化名）去年9月因突發腦溢血送往當地醫院救治，沒有任何親友在側，經過一段時日的治療後，已經恢復穩定狀態，但必須藉由輔具行走，生活無法自理，因無親友接手，對醫院造成了極大的困擾，當地政府因此請台協出面協助，希望儘早安排返台。

蔡孟君說，海基會接獲通報後，馬上就函請警政、戶政單位協助查找家屬，但經通知後，仍沒有家屬出面，於是請台北市社會局（最後設籍地）協助安排緊急安置收容。

蔡孟君提到，本月10日，蘇州台協派員陪同B君從上海浦東搭機，還為其購置了輪椅，給予零用金，航班於抵達松山機場後，海基會兩名同仁前往接機，並協助辦理入境、通關事宜，並與社會局交接，確認B均搭上救護車。

蔡孟君說，事後，B君主動向海基會同仁表示，同仁表示，感謝台商協會、政府提供的協助，他將努力復健，希望能早日自力更生，不再依賴政府的資源。

蔡孟君強調，這是海基會本年協處第28起滯陸國人個案，不論疫情如何變化，海基會同仁始終站在第一線，不畏風險與辛勞，用心為國人提供最優質、最貼心的服務。