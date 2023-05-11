海基會「緊急服務專線」21年　接聽11萬通電話、處理1.3萬案件

▲武漢封城期間的醫護人員。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會發言人蔡孟君11日表示，海基會24小時的「緊急服務專線」從2002年設置至今，已接聽11萬通電話，並處理了1.3萬多例人身安全案件，尤其是在武漢封城期間，3個月就接聽了近2800通電話，發揮了重要功能。

蔡孟君提到，「緊急服務專線」成立至今已接聽111443通電話，無論夜間、例假日或過年期間，海基會同仁皆會輪值接聽專線，輪值同仁接聽之後，或再依據民眾所陳案件的類型，轉知文教、經貿、法律處後端承辦同仁回電詳細說明。

蔡孟君說，除了大家可能較為熟悉的人身安全案件（遭人綁架或非法監禁、因案限制自由）以外，還有在台家屬急赴大陸協處親屬在大陸病危或亡故，也包含了證件逾期、遺失等狀況。

▼海基會發言人蔡孟君。（圖／記者蔡紹堅攝）



根據統計，海基會至今已處理了13176例人民人身安全案件。

蔡孟君還說，尤其在武漢封城的3個月，許多前往大陸短期出差、探親、旅遊的國人因此受困、滯留，並遭遇了藥品短缺、返台工作、就學等各種問題，「緊急服務專線」就成為了不少受困國人的主要求助管道。

蔡孟君進一步指出，光是封城的3個月，「緊急服務專線」就接聽了近2800通電話，同仁耐心說明政府措施，積極安撫當時人激動情緒，並提供諮詢、關懷與協助。

蔡孟君也特別提到了2020年海基會與台商合作為血友病童送藥的案件，強調當時配合陸委會、健保署處理了不少相關的求助案件，並且也協助政府完成了專機接返滯留武漢國人的任務。

▼海基會與台商合作，將藥物送至血友病童母親的手上。（圖／翻攝臉書）

