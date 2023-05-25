　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子餐廳訂位！這1姓氏「超難分解」　店員聽錯尷尬了

▲▼接電話,詐騙電話,幽靈電話,打電話,一接就斷。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO自稱姓邱，結果店員聽成「周」，當下傻眼又尷尬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名妹子抱怨，訂位或是點餐完，明明清楚自述「我姓林，雙木林」，結果店員都誤聽成「丁」，讓她崩潰不已。最近一名女網友也困擾直呼，店員曾把「邱聽成周」，結果某天在店家留姓名時，老闆反問原PO「『邱』要怎麼跟店員說比較好？」結果反考倒原PO本尊。

一名女網友在Dcard表示，某天到一家店要訂商品，接著要留下姓名時，老闆突然反問原PO「『邱』要怎麼跟店員說比較好？」問題一出，頓時讓原PO答不出，「對耶，耳東陳，雙木林，國王王」的說法非常普遍，況且姓邱的也不像林陳王那麼多人，卡在一個不上不下的位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也自曝，之前訂位時，店員就把「邱聽成周」，當場搞得兩方都尷尬。左思右想一番後，原PO想出3種說法之餘，也想問眾人還有哪種陳述方式，能讓大家更淺顯易懂呢？

1.普通版：山丘的丘加上右邊耳朵

2.歷史文學版：丘逢甲的丘加上邑部

3.搞笑版：唱邱的邱

底下網友也絞盡腦汁回應，「邱比特的邱」、「我都說有耳朵的邱」、「他說貴姓 ，我說邱，他連問都沒問直接寫『秋』...」「邱記碳烤的邱」、「我都說邱，還沒有遇過被寫錯或聽錯的問題」、「邱毅、邱顯智、邱澤、邱淑貞，不過說真的，講姓邱應該沒有人不知道怎麼寫吧」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「長太像羅志祥」台女星去大陸被狂喊3字！　受夠了火大回擊
營養午餐活蟲蠕動！　無良廠商3度出包
快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！　狂塞16公里
快訊／全家APP當機「只能付現金」　點數、咖啡寄杯消失
快訊／台灣旅行團遊濟州島出車禍　觀光局回應了
快訊／浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任！
快訊／7-11開出2張千萬發票！　門市曝光
快訊／連千毅遭判刑7年定讞！
私校生「出怪聲」干擾英聽考場　考生淚崩：不公平
快訊／4縣市大雨特報！　瑪娃繞一圈後恐回到台灣附近

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

快訊／全家APP當機「只能付現金」　APP點數、咖啡寄杯消失

好市多推「超酷炫新玩具」　價格讓家長也暴動了！網曝1缺點

鼓勵技職好手在地就學　新北教育局祭出百萬獎學金

台旅行團遊濟州島出車禍　「7人輕傷」已出院！人在飯店休息中

【廣編】理解包容跨性別青少年　以關心陪伴開拓自信人生

妹子餐廳訂位！這1姓氏「超難分解」　店員聽錯尷尬了

面對悲傷想哭就哭吧！心理師走出婚變「邊跑邊哭」活出有力量人生

瑪娃周末拐彎！專家曝1前提下「颱風繞一圈後恐回到台灣附近」

霹靂迷手刀開搶！超浮誇「暴君羅喉」造型酒來了　限量999組

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

外送員遇三花貓賴保溫箱　他苦喊「下來」全被無視

露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

快訊／全家APP當機「只能付現金」　APP點數、咖啡寄杯消失

好市多推「超酷炫新玩具」　價格讓家長也暴動了！網曝1缺點

鼓勵技職好手在地就學　新北教育局祭出百萬獎學金

台旅行團遊濟州島出車禍　「7人輕傷」已出院！人在飯店休息中

【廣編】理解包容跨性別青少年　以關心陪伴開拓自信人生

妹子餐廳訂位！這1姓氏「超難分解」　店員聽錯尷尬了

面對悲傷想哭就哭吧！心理師走出婚變「邊跑邊哭」活出有力量人生

瑪娃周末拐彎！專家曝1前提下「颱風繞一圈後恐回到台灣附近」

霹靂迷手刀開搶！超浮誇「暴君羅喉」造型酒來了　限量999組

「Energy」Toro不捨外公意外身亡　見「手握信物」淚崩：原來我讓他驕傲

統神二寶衡衡萌度爆表　網封003人生勝利組…本人曝光唯一遺憾

南韓掌握情報又出槌？　金正恩「瑞士好友」曝：我沒聽過他有兒子

快訊／台人遊南韓濟州島車禍34傷　外交部證實

張柏芝42歲看起來像大學生！4個凍齡技巧缺一不可

小狗咬斷電線「倒地脫糞」！30秒後竟復活　飼主傻眼：來不及悲傷

玉山盃／新北投手豪華擁5火球男　首戰逾10隊球探到場

露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

永續傳道者「簡又新」專訪2／500企業搶入　總營收破36兆超越台灣GDP

許雅晴、林琬清上演神逆轉　挺進大馬大師賽8強

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

快許願！　久違的「天赦日」要來了

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

補班地獄確定掰了！明年剩「1天」要補班

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　影響關鍵時間曝

更多熱門

相關新聞

怪男超商買剪刀放櫃台恐嚇店員　坐等警員上門

怪男超商買剪刀放櫃台恐嚇店員　坐等警員上門

北市中山區在20日凌晨時分，1名男子走進超商向店員表示要購買剪刀，事後又告知店員要搶劫，並轉身坐在座位區等警方到場，員警到場後立刻將男子帶回派出所。

10分鐘後才搶票！阿婆「霸佔機台不給用」　她傻眼了

10分鐘後才搶票！阿婆「霸佔機台不給用」　她傻眼了

客人抽中5折餐廳不認帳　一看道歉文全怒了

客人抽中5折餐廳不認帳　一看道歉文全怒了

男買完彩券忘記拿　女店員發現中9千萬私吞

男買完彩券忘記拿　女店員發現中9千萬私吞

15萬投資飲料店「2年後下場曝光」！網驚：雙贏啊

15萬投資飲料店「2年後下場曝光」！網驚：雙贏啊

關鍵字：

姓氏訂位店員

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

警告「很兇不要摸」正臉曝光嚇千人

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面