妹子餐廳訂位！這1姓氏「超難分解」　店員聽錯尷尬了

▲原PO自稱姓邱，結果店員聽成「周」，當下傻眼又尷尬。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名妹子抱怨，訂位或是點餐完，明明清楚自述「我姓林，雙木林」，結果店員都誤聽成「丁」，讓她崩潰不已。最近一名女網友也困擾直呼，店員曾把「邱聽成周」，結果某天在店家留姓名時，老闆反問原PO「『邱』要怎麼跟店員說比較好？」結果反考倒原PO本尊。

一名女網友在Dcard表示，某天到一家店要訂商品，接著要留下姓名時，老闆突然反問原PO「『邱』要怎麼跟店員說比較好？」問題一出，頓時讓原PO答不出，「對耶，耳東陳，雙木林，國王王」的說法非常普遍，況且姓邱的也不像林陳王那麼多人，卡在一個不上不下的位置。

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原PO也自曝，之前訂位時，店員就把「邱聽成周」，當場搞得兩方都尷尬。左思右想一番後，原PO想出3種說法之餘，也想問眾人還有哪種陳述方式，能讓大家更淺顯易懂呢？

1.普通版：山丘的丘加上右邊耳朵



2.歷史文學版：丘逢甲的丘加上邑部



3.搞笑版：唱邱的邱

底下網友也絞盡腦汁回應，「邱比特的邱」、「我都說有耳朵的邱」、「他說貴姓 ，我說邱，他連問都沒問直接寫『秋』...」「邱記碳烤的邱」、「我都說邱，還沒有遇過被寫錯或聽錯的問題」、「邱毅、邱顯智、邱澤、邱淑貞，不過說真的，講姓邱應該沒有人不知道怎麼寫吧」。