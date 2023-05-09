訂完位「我姓雙木林」　店員全聽成1字尷尬！苦主：放棄掙扎了

▲原PO強調是「雙木林」，結果店員仍聽成「丁」。（示意圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

訂個位心好累！一名妹子抱怨，某天打給餐廳訂位，要留下聯絡方式時，強調是「我姓林，雙木林的林」，沒想到店員聽成丁；就連買咖啡時，店員也同樣聽成丁，讓原PO哀喊「我明明都講得很清楚『林』啊！」文章曝光後，不少苦主也遇到類似狀況，搖頭直呼「放棄掙扎了！」

一名女網友在Dcard無奈表示，最近打電話訂吃到飽的訂位時，店員要留下姓名電話，原PO便回應「林」，但對方沒聽清楚，原PO又答了一次「我姓林，雙木林的林」，結果店員聽成「甲乙丙丁的『丁』嗎？」原PO皺眉直呼，「雙木林的林...」這次店員才聽懂了。

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沒想到昨（8）日去連鎖咖啡店，原PO表示姓「林」，店員也聽成「丁」，但發音又激似「林」，於是原PO表示沒錯，下秒卻眼睜睜看著店員手寫「丁」。

面對連續兩位店員都把林聽成丁，讓原PO好氣又好笑討拍直呼「我明明都講得很清楚『林』啊...來自百般無奈的丁...喔不，是『林』小姐！」

文章曝光後，一票因為姓氏而產生困擾的苦主也哀喊，「我姓程，但這幾年我決定改姓陳了，放棄掙扎了」、「我反而是每次說丁小姐，都被聽成『經小姐』，後來直接說我是甲乙丙丁的丁小姐」、「姓『丁』的才慘吧！每次都被聽成林先生或李先生」、「上次我跟女友去一家餐廳登記候位，女友寫范小姐兩位，店員唸：『花小姐兩位在嗎？』...洗咧」。