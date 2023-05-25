瑪娃清晰藍眼睛！鄭明典PO近「圓對稱」雲圖曝：眼牆雲系很結實

▲瑪娃下周影響天氣。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風瑪娃持續往西北方向移動，預計下周對台天氣有所影響。中央氣象局長鄭明典貼出瑪娃的可降水量分析圖，可見颱風雲系結構相當完整結實，形狀來看也接近一個圓形。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，瑪娃重返強颱，且組織變得更加緊實強壯，颱風核心鞏固得非常完整，猶如「鐵牆」一般，破壞力將非常驚人，瑪娃將再挑戰第二次巔峰，有望成為五級熱帶氣旋，進入「強颱前段班」。

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鄭明典也貼出可降水量分析圖，並指出，「瑪娃接近圓對稱！瑪娃颱風可降水量分析，颱風眼是清澈的水藍色色階，水氣量最充足的眼牆雲系為均勻的磚紅色，外圍雲系沒有特別長的向外延伸，很完整結實的颱風雲系結構」。

▲▼瑪娃颱風5/25上午的位置及路徑預測。（圖／氣象局）

氣象局預報員官欣平表示，瑪娃周末前持續往西北方向移動，會繼續增強，周日移動到呂宋島東側後北轉，速度逐漸減慢，北轉過程中可能減弱，但仍是以強颱等級接近台灣的機率最高。

由於瑪娃後期路徑不確定性仍大，因此還無法完全確定對台影響程度，不過以目前預報來看，下周一到周三是影響台灣最明顯的時段，屆時大台北、東半部、恆春半島會有降雨，西半部則不受影響，溫度也偏高。