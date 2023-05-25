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堅偉恩怨未解！記者狂奔百米追何志偉　絕口不提支持王世堅

▲副總統賴清德赴霞海城隍廟參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德赴霞海城隍廟參拜，何志偉、王世堅首度公開同框。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨議員王世堅、立委何志偉的「堅偉恩怨」在黨內初選落幕後仍未解。副總統賴清德25日赴大稻埕霞海城隍廟參拜，兩人首度公開同台，初選勝出的王世堅受訪時說，有打電話給何志偉但都沒有接；而何志偉面對媒體則罕見低調，甚至跑百米給記者追，被問及是否支持王世堅，也都未正面回應。

賴清德中午到大稻埕參加霞海城隍廟參拜，被視為是替王世堅、何志偉修補初選時所產生的裂痕。初選勝出的王世堅特別提早到場等候賴清德，受訪時則強調，初選沒有傷口，自己是挺耐打的，至於跟何志偉之間的關係，他說，有碰到面就客氣致意，也有打電話給何志偉，但對方都沒有接。

王世堅說，他知道這是難免的，還會在情緒上，何志偉先冷靜一段時間，如果社區或地方上有活動遇到，就還是會相互致意一下。

至於何志偉則是在賴清德抵達時「突然冒出」，不過在活動結束後就快閃，罕見不接受媒體的訪問，電子跟平面記者一度「狂奔百米」，追上之後何志偉也多未正面回應，僅強調今天是賴清德參加城隍廟活動；而王世堅的整合問題，他也僅呵呵笑說，「今天跟賴清德、心中準總統參加城隍廟活動謝謝大家。」隨後快步離場。

▲副總統賴清德赴霞海城隍廟參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德赴霞海城隍廟參拜。（圖／記者林敬旻攝）

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