陳歐珀涉im.B詐騙風波記警告一次　他痛批綠營「反黑金成笑話」

▲趙少康批評，民進黨對陳歐珀涉詐騙案風波「重重提起、輕輕放下」。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委陳歐珀遭爆料使用「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙集團旗下房產、車輛，民進黨廉政會24日予以警告處分，並對是否涉入吸金詐騙案立案調查。對此，中廣董事長趙少康25日就透過臉書痛批，「只記警告一次，到底算什麼！」民進黨口口聲聲說要反黑金完全成了笑話。

趙少康批評，詐騙案如此猖獗，國人深惡痛絕，民進黨如此輕率處理，不僅重重打了宣示反黑金的民進黨主席賴清德一巴掌，更證明了在綠營涉貪，跟詐騙集團交好，一點事都沒有。他提到，民進黨廉政會說，陳歐珀是否涉入吸金、詐騙集團還有待調查，但陳歐珀跟詐騙案主嫌曾國緯熟識，接受其無償提供的房屋及車輛也是事實，這點證明陳歐珀毫無自覺，貪取私利，事後一度還想推卸責任說不熟。

趙少康更以自身經驗為例舉出，過去他擔任議員及立委的時候，也有人說要免費提供座車、司機或辦公室助理，但他全都回絕，「自己的辦公室自己出，這是最基本的廉潔，關鍵時刻也不用受制於他人」。他表示，民代接受民眾陳情、請託都很正常，一切依法辦理，然而中間一旦涉及到錢就會牽扯不清，尤其像這種長期資助、免費提供都要注意，否則就是弊端的開始。

趙少康再舉例，民進黨台南正副議長賄選案、前中執委郭再欽爐碴案，跟這次的陳歐珀案，民進黨廉政會都是「重重提起、輕輕放下」，反正意思到就好，得過且過，完全無視外界觀感。「絕對的權力使人絕對腐化」，他強調，民進黨執政後，權力慾望高漲，很多人靠過去從中獲取利益，不肖人士接近民進黨政治人物來詐騙別人，民進黨已是詐騙案共犯，賴清德應該先向國人道歉。