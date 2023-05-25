幕後／找雞排妹選立委引反彈　民進黨向外覓才3原則曝光

▲藝人「雞排妹」鄭家純證實曾被徵詢參選立委意願。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局艱困選區提名，傳出高層屬意徵召藝人「雞排妹」鄭家純參選台北市第五選區（中正、萬華）立委，然而該選區早有在地議員吳沛憶等人爭取提名，引發黨內譁然。對此，黨內人士25日透露，針對徵召人選，若是內部民調可贏，必然會提名自己人，但差距超過兩位數就另當別論，此外，最後徵召權力還是在民進黨主席賴清德。

賴清德昨天親自宣布「民主大聯盟」第一波徵召選區提名名單，徵召曾為時代力量黨員的吳崢、曾柏瑜，並與昔遭國民黨開除的政治評論員李正皓合作；此外，同日也傳出，高層屬意提名雞排妹參選中正萬華立委，另對尚無明確人選的台北市第六選區（大安），傾向與社民黨市議員苗博雅合作，然而，這兩選區黨內早有人表態，如吳沛憶積極爭取中正萬華立委提名，大安區也有在地議員簡舒培、國際部主任謝佩芬等人選，導致黨內高度反彈，批評「對黨內年輕人不公平」。

▲賴清德（左二）昨天親自舉行新北市立委候選人徵召記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，一名熟知內情的黨內人士說明，實際上，針對徵召人選，黨內其實都會進行民調，若是民進黨可以單獨勝選，必然會提名「自己人」，「但差距超過兩位數就另當別論」，至於向外覓才的標準，也遵循「Y＋DPP」這個原則，且最終徵召的權力在黨主席，仍由賴清德定奪。

黨內人士說明，2024不只拚總統高票當選，國會穩定過半也很重要，因此，民進黨希望擴大社會連結面，贏得勝選，在此原則下，對於未來艱困選區立委提名合作，必須符合3點期待：第一點就是鼓勵支持年輕世代參選，社會要前進，國會需要海納不同世代的意見，民進黨一直以來都鼓勵年輕世代參與公眾事務，扛社會責任，為國家未來貢獻所能。

對於第二點「Y＋DPP」這個期待，黨內人士表示，民進黨作為執政黨，在自由表達的民主社會中，要爭取國會過半成為穩定的力量，就必須擴大社會合作，結合理念相同的盟友是重要一環，「 Y＋DPP」是這次面對艱困選區的策略方向 ，「Y」意指民進黨願意和其他不同社會力量支持的人選來合作，「＋」即代表擴大社會連結，「DPP」放在後方代表民進黨願意扮演「Y」人選的後盾，透過擴大社會力量背景的人才，藉由徵召入黨或者策略合作，共同打拼國會選舉。

該人士補充，「Y」也代表Y世代，主要是指1980年後出生，到1990年代之間的年輕人，這個世代的年輕人現在大概介於28歲到40歲左右，正是台灣社會最主要的勞動生產力主力，也是負擔長幼撫養壓力的三明治世代，民進黨認為在國會裡面，應該要有更多這個世代的國會議員來代表年輕世代發聲，他們的參政也有助於社會重視Y世代的需要。他不諱言，當然，更期許「 Y＋DPP」的「Y」，可以是勝選的「Y」。

對於第三個期待，黨內人士表示，立委選舉牽動各地方選區建設的未來擘畫，年輕世代投入公眾事務可望帶動風氣，打造進步家園，尤其在民進黨艱困選區，對手多數是深具優勢或連任多屆長期壟斷地方政治經濟結構的國民黨政治人物，不利於民主健康發展，期盼透過注入新血，改變長期壟斷的結構，為地方帶來更多改變。

該人士說明，民進黨向社會擴大徵詢跨界不同代表人物，鎖定數位年輕世代候選人，既關注公共事務，擁有優秀論述能力，並且長期耕耘累積相當資歷，此外，共同點都懂得運用新興傳播媒體，善於跟年輕世代溝通，透過民進黨於2024立委選舉提供更開闊舞台，攜手挺年輕挺台灣，希望世代共好讓台灣更好。