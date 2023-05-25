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民進黨廉政會「警告」陳歐珀　時力點名賴清德：別把排黑當選舉口號

▲副總統賴清德赴霞海城隍廟參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委陳歐珀遭爆料使用「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙集團旗下房產、車輛，民進黨廉政會24日予以警告處分，並對是否涉入吸金詐騙案立案調查。對此，時代力量發言人余佳蒨25日強調，樂見民進黨主席賴清德再次宣示排黑決心，過去民進黨內徐定楨、蔡適應、何志偉等人都曾被質疑與黑金掛勾，呼籲賴清德務必加速嚴查，不要老把排黑當作選舉口號。

民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團爭議，黯然宣布退選，民進黨廉政委員會24日晚間開會，歷時超過兩個多小時約詢當事人及討論才作出結論。廉政會主委邱駿彥表示，廉政會針對此案將立案調查，待檢警進一步調查，若陳確有涉入吸金、詐騙案，還會繼續處理；另針對陳無償使用主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）的房屋和車子，予以警告制止，藉此告訴所有從政黨員，以後要特別注意。

余佳蒨提到，先前因涉毒、涉黑鬧得滿城風雨的趙介佑，就曾表示自己是透過民進黨立委何志偉陣營入黨，並指出何志偉與黑道關係深厚；而前苗栗縣長候選人徐定禎，也被爆出與砂石業者私交甚篤，多次收受砂石業者資助；前基隆市長候選人蔡適應，更被揭露曾協助天道盟太陽會的黑道大哥圍事，施壓國防部賤售土地，然而這些案件，都在新聞熱度消退過後，被民進黨刻意淡忘，彷彿一切船過水無痕。

余佳蒨指出，民進黨對於黨內涉及黑金的同仁輕輕放下已是慣例，台南正副議長賄選案、陳歐珀與詐騙首腦掛勾案，最後都是雷聲大雨點小的草草結束，若賴清德真有心處理黨內黑金問題，就應積極處理黨內的黑金案件，主動公布調查結果，向社會大眾證明執政黨積極排黑的決心。

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