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快訊／補班6次被罵翻　人總修法：應放假紀念日及節日「8個變2個」

▲▼春節疏運,轉運站,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,春節連假,春節疏運,加班車,台鐵,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,乘客,通勤,旅客,鐵路,上下班,列車,台北火車站,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮,疫情,群聚。（圖／記者李毓康攝）

▲明年春節有7天假。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

今年彈性調整放假及補行上班次數多達6次，引發民怨。為此，行政院人事行政總處進行修法，「應放假之紀念日及節日」從原本8個調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」2個，補行上班原則由現行「提前於前一週星期六」，調整為「當週或次一週星期六」，未來5年，除115年無調整放假及補行上班情形外，其餘年度均調整1次，且均為除夕前一日。

▲▼人事總出修法。（圖／行政院提供）

▲人事總處修法。（圖／行政院提供）

人事總處說明，經徵詢相關機關及參酌各界所提意見後，考量農曆除夕及春節係國人最重視的民俗節日，民族掃墓節具有慎終追遠之特殊意涵，又為與國際金融市場接軌，減少對股匯市的影響，並紓解交通運輸量能，因此修正「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，將彈性調整放假的範圍，由現行「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」，至於補行上班原則則給「當週或次一週星期六」，以落實週休二日意旨。

人事總處舉例，113年政府行政機關辦公日曆表，依上開規定，農曆除夕前一日適逢星期四，調整為放假日，於2月17日補行上班，農曆除夕及春節為2月9日星期五至2月12日星期一，因含2日例假日，於2月13日至14日星期二、三補假，而兒童節及民族掃墓節無須調整。

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