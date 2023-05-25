黑絲女行員出手了！癡情男愛上女網友想匯80萬　因她一句話夢碎

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

新北市一名62歲邱姓男子，透過網路交友認識一名暱稱「張馨芳」的女網友，她甜言蜜語博取信任後，希望邱男認購股票，邱男立即前往銀行準備匯80萬，但行員認為有異狀進行勸說，邱男才恍然大悟驚覺感情遭詐騙，取消匯款保住血汗錢。

▲女行員機警識詐迅速通報，成功攔阻被害人匯款80萬元。金山警分局長蔣叔君（左）。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲邱男想匯80萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

邱男在網路上認識暱稱「張馨芳」的女網友，他聽信對方的甜言蜜語戀愛話術，被要求認購股票並要求匯款，於今年5月中旬前往淡水一信金山分社臨櫃匯款，行員於詢問匯款目的和細節過程中，察覺邱男神色有異支吾其詞，立即通報金山派出所，經3名警員到場與行員聯手勸阻，並宣導詐騙類似案例長達1小時，邱男才恍然大悟驚覺感情遭詐騙，取消匯款保住血汗錢。

▲女行員說明邱男過往沒有這麼大筆的匯款，覺得相當奇怪。金山警分局長蔣叔君（右）。（圖／記者郭世賢翻攝）

江姓行員指出，邱男匯款金額相當大，通常超過3萬元時都會特別關心，邱男過往沒有匯過這麼多錢，是第一次匯80萬高金額的款項，覺得相當奇怪決定報警。

金山警分局長蔣叔君提醒民眾，網路愛情若涉及金錢投資易遭詐騙，可先撥打165詢問查證，以避免情感和金錢人財兩失。