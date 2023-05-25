吆喝「我要進來」！插乾股不成連砸2店　彰化8煞遭拘提送辦

記者唐詠絮／彰化報導

囂張！彰化縣二林鎮一名洪男月初帶著7名友人到燒烤店及KTV唱歌，不僅么喝暗示「我要進來」插乾股（收保護費），最後因為身上沒帶錢想白吃白喝，最後上演砸店劇碼，警方得知後，日前已將8名涉案人全數拘提到案，並依組織犯罪、恐嚇取財、毀損及傷害等罪嫌送辦。

▲二林8惡煞沒錢想插乾股白吃白喝砸店被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲二林8惡煞沒錢想插乾股白吃白喝砸店。（圖／民眾提供）

這起案件發生在5月1日凌晨，8名年約2、30歲的惡煞想白吃白喝，坐在燒烤店裡聚餐、喝酒，突然有人帶頭將桌上的菜盤、酒瓶亂摔一通，其他友人見狀也拿起附近的桌椅狂砸，甚至衝到廚房胡亂破壞，接著又前往一間自助KTV唱歌，身上沒帶錢，不爽要先付費，再度動手砸店甚至還吆喝暗示想插乾股「我要進來」。

芳苑警分局表示，經檢察官指示組成專案小組追查，針對店家蒐證，於本5月23日指揮本分局及刑警大隊偵查第二隊等單位，分持法官核發之搜索票及檢察官核發之拘票在大城鄉、二林鎮等地，拘提主嫌洪男及其他7名共犯到案，並查扣伸縮警棍、辣椒水及球棒等證物，全案調查後依組織犯罪防制條例、毀損、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送彰化地檢偵辦。

芳苑警分局長洪秋賢強調，絕不容許黑道幫派及其他不法分子囂張跋扈、危害社會治安，會持續執行警政署「聚焦打擊、棒打出頭鳥」掃黑策略，持續強力打擊轄內不法犯罪行為。