7萬支保特瓶做賽衣！太魯閣馬拉松報名開跑　專業攝影拍照留念

▲太魯閣峽谷馬拉松活動在翰品酒店舉行記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

在選手引頸期待下，路跑界的年度盛事「2023雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松比賽」將於今年11月4日開跑！24日在翰品酒店舉行記者會，花蓮縣長徐榛蔚偕花蓮縣議會副議長徐雪玉、地方民意代表以及冠名廠商雲朗觀光集團、威剛科技等多位贊助商一同熱情邀請全國鄉親及運動好手來到花蓮，參加國際路跑界的年度盛事。

太魯閣峽谷遠近馳名，國際解封將迎來世界各地的馬拉松選手，來到花蓮一定要參加過一次賽事，享受峽谷間奔馳的樂趣。太魯閣峽谷馬拉松邁入第24年，即便是疫情依舊不間斷。

徐榛蔚致詞表示，感謝雲朗觀光集團的堅持，讓冠名贊助持續往前推進。我們希望舉辦一場符合永續SDGS的慢跑，所以無論是3年前使用免洗杯，在獎牌、服裝都使用環保素材。

太魯閣峽谷馬拉松從2000年起開始，每年11至12月份在臺灣太魯閣國家公園內舉辦，雲朗觀光集團自2015年起冠名贊助，今年的2023雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松，賽事時間訂在11月4日，本次賽事項目有全程馬拉松3,000人（42.195公里）、半程馬拉松5,000人（21.0975公里）、逍遙馬馬拉松3,000人(12公里）、快樂馬馬拉松2,000人（5公里）總共4個組別，預計參賽人數1萬3,000人，詳情請上官網參閱活動簡章。



冠名廠商雲朗觀光集團表示，AI科技已快速融入我們的生活，成為加速時代進步的重要力量，呼籲大家應該時刻關注大自然所賜予我們的養分和能量。因此，今年大會賽事的設計理念，以自然為靈感，結合現代科技，營造出獨特的電腦像素風格，結合大自然永續不滅的精神貫穿在「Run For Nature」，採用數位遊戲的視覺形式，加入太魯閣特有的生態元素，如花卉 、果實、鳥類、太陽等，讓今年參與的跑者感受有如電動破關的挑戰與喜悅。

今年大會另一亮點是獲國內記憶體模組大廠威剛科技全力支持，將聘請專業運動攝影公司在賽道上，以標誌性美景作背景為跑者拍攝照片，免費提供下載留存，讓所有參賽選手留下美好回憶。本屆賽事大會感謝花蓮縣政府、太魯閣國家公園管理處擔任指導單位，雲朗觀光集團冠名贊助，威剛科技、台灣運彩….等公司贊助賽事。

▲縣長徐榛蔚表示，希望舉辦一場符合永續SDGS的慢跑。

大會今年賽事持續與舊鞋救命機構擴大辦理一鞋救命活動，邀請跑者把家裡面多出來且完好、可穿的舊鞋（慢跑鞋、球鞋、休閒鞋）與賽衣捐給非洲需要的大小朋友們，邀請跑者踴躍共襄盛舉，讓愛心跟腳步一起不落人後！

另大會也與花蓮遠雄海洋公園合作，自2023年11月3日（星期五）至2023年11月6日（星期一）共4天，選手本人憑號碼布，現場出示身分證件（或健保卡），可享100元優惠入花蓮遠雄海洋公園（限一次，門票價新台幣890元），隨同選手入園之親友，享有門票優惠價新台幣699元，最多限4人。

▲今年每件賽衣採用5個寶特瓶與環保材質製作，共使用7萬支寶特瓶製作。

太魯閣峽谷馬拉松積極響應以運動結合觀光的理念，以及結合聯合國17項永續發展目標（SDGs），賽事持續保持成績無紙化、不提供一次性水杯，並透過雲朗的永續夥伴-台泥DAKA生態循環工廠中的｢GEMMA好回收好和平 今嘛，行動吧！」智慧回收站所投入的寶特瓶，今年每件賽衣採用5個寶特瓶與環保材質製作，共使用7萬支寶特瓶製作。期望以花蓮的山水風光，結合運動風氣，使選手在觀賞壯闊的太魯閣峽谷同時，也體認到健康的生活，身心靈的探索及個人成長，歡迎來自全世界各地參賽的選手，一起參與這場盛事。

5月24日（星期三）18:00起開始受理報名，6月24日（星期六）24:00報名截止，6月26日（一）10:00抽籤並於12:00公告受理繳費，本屆大會獲威剛科技鼎力支持，將免費提供跑者照片，共同留下在太魯閣峽谷賽道上的美好記憶。

歡迎全國以及來自全世界各地選手踴躍上2023雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松官網(https://www.taroko-marathon.com.tw/)報名。

