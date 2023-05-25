大便黏馬桶沖不掉！醫曝「便如筆細」6警訊：小心大腸癌

▲醫師表示，大便黏馬桶上沖不掉要小心。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大便黏在馬桶上好尷尬！一位醫師表示，許多人都有這經驗，糞便和飲食狀況和腸道息息相關，如果糞便和排便出現這6種狀況，當心有嚴重的腸道疾病或大腸癌。

大腸直腸外科醫師陳威佑在臉書發文說，「糞便主要是水、人體無法消化的纖維組成。因此多吃富含纖維的蔬果，就可以幫助糞便成形，輕易被排出。反之，如果平常纖維攝取不足，又經常吃高油、蛋白質的食物，糞便就不容易成型，變得又濕又黏。」而現代人生活壓力大，在過度壓力的情況下，也會影響腸道消化的功能，產生腹痛、糞便變黏等情況。

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▲醫師說，糞便有血絲，身體可能已發炎。（圖／翻攝大腸直腸外科陳威佑醫師臉書）

陳威佑解釋，「目前沒有文獻指出大便黏馬桶與大腸癌相關。但要注意的是，如果糞便帶有黏液與血絲，還會伴隨腹痛、腹瀉、噁心等情形，就要留意腸道可能已經慢性發炎、或有黏膜潰瘍等情形。此時就要儘早就醫檢查，以免導致後續有黏膜出血、腸穿孔等較嚴重的腸道疾病。」

陳威佑說，「如果大便只是輕微黏在馬桶上，多沖水幾次或是用刷子就可以輕易清除的話，只要多攝取纖維、喝水，減少食用高油脂、精緻澱粉，就能讓糞便回歸正常型態，改善消化吸收機能。」陳威佑提醒，如果糞便帶血，形狀像筆一樣細，或是黏液多散發惡臭；或是排便習慣改變，在大便前腹部嚴重絞痛，有便意但感覺排不乾淨6項症狀，可能有是較嚴重的腸道疾病或大腸癌，要趕快去檢查。

陳威佑呼籲，「腸道疾病、大腸癌雖然是國人好發的疾病。隨著醫學的進步，只要早期發現，都有很高的機會能治癒。盼望大家多關心自己的糞便型態與排便過程，及早做調整或治療，照顧好腸胃！」

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