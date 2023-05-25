草莓表面「小顆粒」是啥？答案出爐「不是種子」　一票考生崩潰

▲草莓上的一粒粒「芝麻」竟然是果實，驚呆一票考生。（圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

草莓一口咬下的酸甜香氣，是許多人無法抗拒的滋味，不過嵌在草莓上的一粒粒「芝麻」究竟是什麼呢？一名考生在臉書社團「國中學習討論群」曬出今年自然科考題，提問草莓表面的顆粒是什麼，解答公布後驚呆一票人。

據該名考生PO出的題目內容指出，「已知草莓是由花托處膨大而來，若表面的顆粒構造是由草莓子房發育而成，則此顆粒的構造應稱為下列何者？（A）胚珠（B）種子（C）果實（D）花粉」，正確答案是C「果實」。

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公布解答後，該名考生驚訝拋問，「想問為什麼這題是C，不是指著種子嗎？」不少熱心網友紛紛解釋，「題目說是由子房發育而成，所以是果實喔」、「這個題目有寫子房，答案很明顯，子房-果實，胚珠-種子」、「我們認為的果實其實是花托，而我們認為的種子其實才是果實，裡面包裹著種子。」

不過，也有不少考生哀號同病相憐，「我也選種子」、「我二話不說直接，耶~種子了」、「跟我一樣（爛東西）」、「我也選種子，但你看它指的超細，其實它沒指到種子。」

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