威力彩飆2億！3生肖「財運旺到爆」　專家：有機會中頭獎

▲威力彩今晚開獎，3生肖有好運加持。（圖／CTWANT提供）

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威力彩今（25）日晚間又要開獎，本期頭獎獎金上看2億元，你想試試自己的手氣，把2億帶回家嗎？《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖狗、兔、牛的人，財運最暢旺，除了事業能有好表現，在購買彩券的偏財運氣表現上，比其他生肖更能中大獎。

生肖狗

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屬狗者生性善良單純，經常做善事，今天有望將獲得財神爺眷顧，在事業不僅能發展順利，受到老闆器重進而升職加薪，更能在購買彩券上能有不錯的表現，賺取豐厚獎金，可好好把握。

生肖兔

屬兔者天生對金錢敏銳，今日開始財運有望一飛沖天，在購買彩券上必能中獎，使他們獲得一筆可觀的數目。而且生肖兔今年貴人多，在事業方面能受到幫助度過各種難關，並且嶄露頭角升職加薪。

生肖牛

屬牛者性格直爽，人緣本來就很好，今天開始不但事業上能獲貴人幫助，業績有望屢創新高之外，偏財運方面也超級旺，能賺取一筆意外之財，讓屬牛者數錢數到手軟。

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