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太有錢好困擾？　她曝當貴婦「最糟糕5點」：一直在旅行

一名貴婦表示，一直旅行讓她很困擾。（圖／翻攝lionlindaa IG）

▲一名貴婦表示，一直旅行讓她很困擾。（圖／翻攝lionlindaa IG）

圖文／CTWANT

太有錢讓她好困擾！杜拜一名23歲貴婦在19歲時，嫁給外匯和加密貨幣交易員，過著有錢生活，近日在抖音影片分享，當貴婦必須一直保持漂亮、一直旅行等最糟糕5點。

《每日郵報》報導，少婦安德拉德（Linda Andrade）自稱是杜拜的原始家庭主婦，近日她在TikTok上跟50萬名粉絲分享，自己的貴婦生活。據了解，安德拉德在19歲嫁給加密貨幣交易員里奇（Ricky），之後她就過著奢侈的生活。

貴婦透露，嫁給富翁最糟糕的5點。（圖／翻攝lionlindaa TikTok）

▲貴婦透露，嫁給富翁最糟糕的5點。（圖／翻攝lionlindaa TikTok）

安德拉德說，有錢的新鮮感很快就會消退，因為她受夠這5點，吃太多美食、老公買了太多東西、害怕被搶劫、不能自己開車去任何地方、一直旅行。而她在影片中，也分享了她的名牌包和發光的珠寶。

影片曝光後，有許多人開酸說，「停止抱怨，如果妳不想要有錢生活，那就給我」、「妳想要跟我交換人生嗎」、「我也希望自己能抱怨這些事情」、「好吧，如果你有多餘的現金，妳會不開心，那我有貸款、帳單，可以幫我早點還清」、「這是一個玩笑的影片，還是她真的那麼膚淺」、「妳老公還有其他朋友嗎」。

據悉，奢侈品網紅安德拉德，本身就是一位成功的企業家，她從16歲起就開始創業，擁有一家水療中心，她也常用抖音幫里奇宣傳業務，而她現在成為抖音上的大紅人，至今為止，已拿到1900萬個讚和52萬粉絲追蹤。

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@lionlindaa Im posting the *good things* next #millionaire #wife #dubai #rich Habibi (Albanian Remix) - Ricky Rich & Dardan

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