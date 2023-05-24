雞排妹披綠袍選中正萬華？應曉薇喊歡迎　鍾小平：得檢驗國政能力

▲鄭家純（雞排妹）。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

記者袁茵／台北報導

面對2024選戰，民進黨目前仍有22席立委尚待徵召，民進黨台北市議員吳沛憶有意挑戰台北市中正、萬華選區，但外傳因派系鬥爭問題，黨內鎖定知名藝人「雞排妹」鄭家純出戰該區。同時有意參選中正、萬華立委的國民黨台北市議員應曉薇表達「歡迎」，鍾小平則認為，可能得檢驗國政能力。

針對外傳民進黨將推派「雞排妹」出戰中正、萬華選區，應曉薇24日表示，自己覺得鄭家純很可愛、很漂亮又有智慧，「歡迎你，因為這是多元社會，任何人要來中正萬華選舉，我都很歡迎。」至於自己何時表態參選立委，自己已在中正萬華踏實走過12年，「不管選不選，我都準備好了」。

應曉薇提及，至於民進黨為什麼不徵召在地議員，這是民進黨家務事，無論派誰參選，自己都尊重；有人說中正萬華是一個非常熱鬧戰場，不管任何人要選，「你們有無捍衛中正萬華的決心？」

而同時有意想出戰中正、萬華選區的鍾小平則說，若賴清德推派鄭家純，顯然本來呼聲最高的「英系」吳沛憶會落空，「這是一場派系鬥爭，看起來就是不提英系吳沛憶，同時又有于美人出來參選，變成2個藝人大戰，大概是全台70幾席區域立委中最熱鬧的地方。」

鍾小平認為，外界推藝人來參選，優點是高知名度，缺點是國政能力可能要接受檢驗，國民黨要固守自己基層服務，以及中華民國優先，顧好中華民國主權，才是國民黨自身之道。