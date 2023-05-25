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南門市場工地隨處可見菸蒂　林延鳳憂釀災：恐波及「捷運連通道」

▲▼南門市場工地地下室與一樓數處有菸蒂和菸盒，林延鳳呼籲北市府應以更嚴格要求廠商遵守規範。（圖／林延鳳辦公室提供）

▲南門市場工地地下室與一樓數處有菸蒂和菸盒，林延鳳呼籲北市府應以更嚴格要求廠商遵守規範。（圖／林延鳳辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市都發局辦理的信義區廣慈博愛園區C基地於22日發生火警，起火原因竟是工人在該地抽菸，結果菸蒂沒有熄滅，影響到一旁的耗材。民進黨台北市議員林延鳳25日表示，南門市場工地地下室與一樓數處有菸蒂和菸盒，如果發生意外恐不堪設想，呼籲市場處、代辦機關新工處與施工單位應儘速檢討改進。

台北市議會財建委員會23日實地考察南門市場工程，台北市議員林延鳳發現，南門市場工地地下室與一樓數處有煙蒂和菸盒，疑似有工人在現場抽菸情形，但廣慈社宅工程22日才剛發生菸蒂釀成火災工安事故，且北市府相關規定都有禁止明文，卻仍有類此情事，一旦發生意外，後果不堪設想，還可能波及一旁捷運連通道。

▲▼南門市場工地地下室與一樓數處有菸蒂和菸盒，林延鳳呼籲北市府應以更嚴格要求廠商遵守規範。（圖／林延鳳辦公室提供）

林延鳳指出，南門市場工程不僅是重大地方建設，更是代表台北市傳統市場文化的領頭羊之一，施作已久也被市民期待已久，未料竟有疑似在工地現場抽菸的情況，且菸蒂還是在搜救較為困難的地下室被發現，周邊相關消防系統也還沒齊備，廣慈社宅火災殷鑑未遠，且還在議會考察，充滿議員和媒體的場合被當場發現，代表平常管理更鬆散，稽查也不力。

林延鳳提及，依照現行有效的台北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第3條第3項第9款，「工區位於菸害防制法明定禁止吸菸之場所，或於密閉、局限空間及有發生火災或爆炸之虞工作場所，禁止人員吸菸。」而南門市場工地地下室，顯然就在此一規定範疇之中，發現處一旁還是捷運局說「已經做好尚待安檢」的捷運連通道，潛在影響不可不慎。

林延鳳呼籲，南門市場工程竣工在即，應更慎重走完最後一哩路，對於工安絕對不能大意，要求代辦機關新工處、業主市場處都應該以更嚴格要求廠商遵守規範，切勿大意。

▲▼南門市場工地地下室與一樓數處有菸蒂和菸盒，林延鳳呼籲北市府應以更嚴格要求廠商遵守規範。（圖／林延鳳辦公室提供）

▲▼南門市場工地地下室與一樓數處有菸蒂和菸盒，林延鳳呼籲北市府應以更嚴格要求廠商遵守規範。（圖／林延鳳辦公室提供）

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