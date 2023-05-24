民眾黨2024精兵策略！柯文哲拼10席區域立委　「雙北重中之重」

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）



記者袁茵、陳家祥／台北報導

2024總統立委選舉將於明年1月13日登場，民眾黨黨主席柯文哲希望藉由自己參選總統的加持下，拉抬區域、不分區立委席次。據了解，此次民眾黨區域立委採精兵策略，目標提名10席，並將雙北列為重點區域；現任不分區立委除吳欣盈外，皆已表達參選意願，且柯也透過全國下鄉行程，探詢跨黨派人士合作的空間，全力擴大民眾黨在2024選舉的影響力。

在73席區域立委中，民眾黨於2020年提出18位候選人，最後全部陣亡；另外也提出28人參與不分區立委選舉，最終只拿下158萬8806票，佔11%政黨票、5席不分區立委席次。

▲2020民眾黨開票之夜。（資料圖／記者黃克翔攝）

根據民眾黨區域立法委員選舉提名規定，4月27日至5月8日領表登記，民眾黨主席柯文哲日前曾透露，確實有人前來報名，但黨內對此消息保密到家；據了解，事後各市黨部也開放推薦人選，名單也於上週陸續繳交給黨中央，而民眾黨區域立委最終提名名單，將於6月7日正式對外公告。

但據了解，考量上次2020年大選失利，民眾黨今年選舉將走「精兵策略」，不會提名太多人選，把有限的資源集中給勝算高的區域。也因此，有部分主動報名者，目標只是為了打知名度、放眼2026年縣市議員選舉，且在學經歷上沒有太亮眼之處，這些人選基本上都被黨中央勸退。

根據規劃，民眾黨此次將以台北市、新北市為重點區域。台北市身為首都，加上是柯文哲執政8年的地方，地方經營小有成果，勢必是選戰的重中之重；而新北則因雙北共同生活圈的緣故，黨內人士評估，以小黨空戰來說，確實潛藏機會。

黨內人士指出，這次區域立委目標要提名10席，除了台北市、新北市列為重點區域外，柯在走訪全國期間已陸續接觸地方人士，探詢有無代表民眾黨參選的意願。據了解，柯文哲接觸的對象以無黨籍為主，或是連任多屆但苦無舞台可以更上層樓的資深議員，都是柯鎖定的目標。

▲民眾黨現任不分區立委吳欣盈、張其祿、陳琬惠、賴香伶、邱臣遠。（資料圖／記者屠惠剛攝）

而柯文哲希望現任不分區立委都能挑戰參選區域立委，因此除了吳欣盈以外，近期已經逐一約談，5人已明確表達對參選選區的意願與想法。據了解，賴香伶將再次挑戰桃園市，看準客家族群票源，目前正在第5選舉區（平鎮龍潭）或是第1選區（蘆竹龜山和桃園15里）中做選擇。

學者出身的張其祿，則有意挑戰台北市第8選區文山區，因為該區以公教退休人員為主，與張其祿屬性相符；而邱臣遠原想挑戰台北市第5選區（中正萬華），但因台北市議員黃瀞瑩在士北拿下第一高票，所以也考慮選擇第1選區士林北投。而最資淺的立委陳琬惠，近來議題操作頗具成果，有意挑戰民進黨陳歐珀退出的宜蘭縣選區。

民眾黨台北市黨部主委林國成表示，邱臣遠與張其祿確實有來討論，但因為是現任立委，可以直接代表黨參選，不需要透過市黨部推薦。至於身為一級戰區的台北市未來戰術為何？林國成坦言，目前還沒有確定，但已有初步輪廓，會加強空戰與陸戰，詳細待6月7日正式提名後說明。

因為論文案而辭掉不分區立委的蔡壁如，至今選區仍未決定，但因為與柯文哲關係緊繃，加上具有全國性知名度，且中、南部地區的黨員盼望黨中央不要重北輕南，喊話要戰將來中南部參戰，蔡的下一步備受關注。

此外，民眾黨第一位公開明確表態，爭取參選區域立委的謝立功，黨內人士透露，謝立功已有在黨內、黨外不斷表達想參戰的意願，但實際上柯文哲在基隆另有接觸對象，最終提名人選為何，仍待選決會決定。

▼蔡壁如。（資料圖／記者李毓康攝）