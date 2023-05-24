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搭捷運耳邊突傳「快下車！　她一查發毛：白骨女飄臭味

台北捷運有不少都市傳說。（示意圖／報系資料照）

▲台北捷運有不少都市傳說。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北捷運明亮、乾淨，一直是許多通勤族的首選，不過網路上也流傳許多難以解釋的靈異都市傳說。一名女網友分享表示，搭到景安站時常聽見有「人」在耳邊說話，但明明自己戴著降噪耳機，上網查了一下，發現曾有陰陽眼的人分享看過露出白骨的女子，讓她懷疑自己可能也遇上都市傳說。

女網友在《靈異公社》表示，平常上班搭新蘆線，因出門較早，會先搭到南勢角再回頭，而每每在景安站都會莫名醒來，不僅如此，好幾次聽到耳邊彷彿有人小小聲說「起來」、「快跑」、「醒醒」、「我有看到妳喔」等；但由於她有戴降噪耳機的習慣，因此很肯定聲音非來自「一般人」。

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女網友上網一查，發現有人曾看過白骨女子。（圖／翻攝自臉書／靈異公社）

▲女網友上網一查，發現有人曾看過白骨女子。（圖／翻攝自臉書／靈異公社）

女網友透露，最近一次是有聲音說「快下車喔」，Siri還回「謝謝，您真有禮貌」，讓她好奇詢問大家是否有捷運景安站的掛。而她也上網搜尋了一下，發現過去曾有陰陽眼的人分享，經過景安站時，看見對面坐了一名皮膚潰爛，已露出白骨的女子。

其他網友分享自身經驗。（圖／翻攝自臉書／靈異公社）

▲其他網友分享自身經驗。（圖／翻攝自臉書／靈異公社）

貼文曝光後，超過4000多人按讚、700則留言，也釣出曾碰過離奇事件的網友。網友留言分享，曾有過不好的念頭，結果到景安站時，突然有人在耳邊說「年輕人，列車要到站了，但你的人生還沒到終點站，加油啊」，但旁邊明明沒有人，讓他至今想起來仍覺得神奇。

不過，也有每天通勤的人留言「每天進出景安站，沒什麼特別感覺呢」、「人比鬼更可怕好嗎」、「某幾站好像蠻多這種都市傳說，寧可信其有」、「完全無感，只覺得人好多」。

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